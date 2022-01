외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락

코스닥 역시 외국인·기관 매도세 나타내…970선까지 밀려

[아시아경제 공병선 기자] 외국인과 기관의 매도세에 국내 증시가 부진하다. 코스피와 코스닥 모두 시가총액 상위 10개 종목들이 하락세를 나타냈다.

14일 오전 오후 2시36분 기준 코스피는 전일 대비 1.48%(43.96포인트) 하락한 2918.13을 기록했다. 이날 오후 12시44분 2915.09까지 떨어지기도 했다.

외국인과 기관의 매도세가 거세다. 외국인과 기관은 각각 2950억원, 4721억원을 순매도했다. 개인은 7414억원을 순매수했다.

모든 업종이 하락했다. 의료정밀의 하락폭은 4.13%로 가장 컸다. 이어 의약품(-3.47%), 건설업(-2.34%), 화학(-2.25%), 기계(-2.08%) 등 순이었다.

모든 시가총액 상위 10개 종목이 하락했다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 716,000 전일대비 39,000 등락률 -5.17% 거래량 262,382 전일가 755,000 2022.01.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려 close 의 하락폭은 5.30%로 가장 컸다. 이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 93,700 전일대비 3,000 등락률 -3.10% 거래량 2,353,801 전일가 96,700 2022.01.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개먹튀 논란에도 카카오 담는 개미들[클릭 e종목]"카카오 주가 매력적, 올해 매출 추정치 하향"…목표가↓ close (-3.10%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 646,000 전일대비 20,000 등락률 -3.00% 거래량 202,394 전일가 666,000 2022.01.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 LG엔솔 흥행 기대감에 키맞추는 배터리주 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회 close (-3.00%), POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 299,000 전일대비 7,500 등락률 -2.45% 거래량 269,699 전일가 306,500 2022.01.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 K-디지털플랫폼 15개소 신규선정…SKT·삼성重·포스코·성균관대 등포스코, 인도서 12년 만에 해외 친환경 일관제철소 설립한다포스코, 지난해 영업익 9.2조원…역대 최대(상보) close (-2.77%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 844,000 전일대비 21,000 등락률 -2.43% 거래량 39,178 전일가 865,000 2022.01.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회삼바 5공장 상반기 착공… 9공장까지 추진 가속도 close (-2.43%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 340,500 전일대비 7,500 등락률 -2.16% 거래량 434,437 전일가 348,000 2022.01.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회목표주가 '하향' 리포트 '봇물' close (-2.30%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 2,500 등락률 -1.93% 거래량 3,282,685 전일가 129,500 2022.01.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려 close (-1.93%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,700 전일대비 1,200 등락률 -1.41% 거래량 791,573 전일가 84,900 2022.01.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회‘K-공압기기’ 원조 TPC…3D 바이오프린터로 퀀텀점프 노린다 close (-1.73%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,200 전일대비 700 등락률 -0.90% 거래량 8,523,825 전일가 77,900 2022.01.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정삼성 ‘더 프리스타일’, 글로벌 MZ에 통했다…완판 행렬 close (-0.90%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,000 전일대비 1,000 등락률 -0.48% 거래량 350,256 전일가 210,000 2022.01.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감"글로벌 車시장, 올해도 '공급자 우위'…코로나 이전 회복은 내년께"개인 매도세에…코스피 2970선 하회 close (-0.48%) 순이었다.

같은 시간 기준 코스닥은 전일 대비 1.27%(12.53포인트) 하락한 970.72를 기록했다. 이날 오전 9시3분 967.19까지 떨어지기도 했다.

외국인과 기관의 매도세가 지수 하락으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 987억원, 793억원을 순매도했다. 개인은 1773억원을 순매수했다.

거의 모든 업종이 하락했다. 유통의 하락폭은 5.97%로 가장 컸다. 이어 컴퓨터서비스(-2.23%), 방송서비스(-2.07%), 제약(-2.00%), 통신방송서비스(-1.86%) 등 순으로 떨어졌다. 반도체(0.82%), 인터넷(0.72%), IT H/W(0.30%), IT 부품(0.06%) 순으로는 상승했다.

모든 시총 상위 10개 종목이 떨어졌다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 69,900 전일대비 10,800 등락률 -13.38% 거래량 2,731,691 전일가 80,700 2022.01.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려 close 의 낙폭은 11.90%로 가장 컸다. 이어 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 94,300 전일대비 13,200 등락률 -12.28% 거래량 457,928 전일가 107,500 2022.01.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려 close (-11.07%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 136,900 전일대비 6,200 등락률 -4.33% 거래량 1,053,258 전일가 143,100 2022.01.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려 close (-4.47%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,550 전일대비 1,050 등락률 -2.95% 거래량 493,181 전일가 35,600 2022.01.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려 close (-2.95%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 134,900 전일대비 4,000 등락률 -2.88% 거래량 67,873 전일가 138,900 2022.01.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]CJ ENM, 토종 OTT 플랫폼의 저력[e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감 close (-2.95%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 432,900 전일대비 10,200 등락률 -2.30% 거래량 96,217 전일가 443,100 2022.01.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려 close (-2.32%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 302,100 전일대비 4,900 등락률 -1.60% 거래량 35,654 전일가 307,000 2022.01.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려 close (-1.60%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 113,000 전일대비 900 등락률 -0.79% 거래량 309,815 전일가 113,900 2022.01.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 개인 매도세에…코스피 2970선 하회코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려양시장 강보합 출발…코스피 2970선 횡보 close (-1.05%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 70,500 전일대비 600 등락률 -0.84% 거래량 768,861 전일가 71,100 2022.01.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회목표주가 '하향' 리포트 '봇물' close (-0.84%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 192,400 전일대비 1,900 등락률 -0.98% 거래량 363,112 전일가 194,300 2022.01.14 14:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려 close (-0.77%) 등 순이었다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr