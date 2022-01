팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세

코스닥, 11거래일 만에 1000선 하회하며 거래 출발

[아시아경제 공병선 기자] 코스피가 개인의 매도세 때문에 장 초반 약세를 나타내고 있다. 코스닥은 한때 1000선을 아래로 떨어졌다.

6일 코스피는 전일 대비 0.97%(28.57포인트) 하락한 2925.40으로 거래를 시작했다. 이날 장 초반 2922.73까지 떨어지는 등 약세를 보였다.

개인의 매도세가 거세다. 936억원을 순매도했다. 외국인과 기관은 각각 638억원, 326억원을 순매수했다.

대부분 업종이 하락했다. 서비스업의 낙폭은 2.05%로 가장 컸다. 이어 비금속광물(-1.52%), 의약품(-0.94%), 섬유의복(-0.83%), 기계(-0.80%) 등 순이었다. 종이목재(0.93%), 운수장비(0.33%), 운수창고(0.24%), 철강금속(0.08%) 등 순으로는 상승했다.

거의 모든 시가총액 상위 10개 종목이 떨어졌다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 100,500 전일대비 5,000 등락률 -4.74% 거래량 2,862,552 전일가 105,500 2022.01.06 10:14 장중(20분지연) 관련기사 강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감美긴축에 환율 1200원 육박.. 성장株 쭉 빠졌다코스피, 장중 1.5%대 하락 '2940선' 기록...코스닥도 2%대 뚝 close 의 하락폭은 3.79%로 가장 컸다. 이어 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 345,000 전일대비 10,000 등락률 -2.82% 거래량 292,537 전일가 355,000 2022.01.06 10:14 장중(20분지연) 관련기사 美긴축에 환율 1200원 육박.. 성장株 쭉 빠졌다코스피, 장중 1.5%대 하락 '2940선' 기록...코스닥도 2%대 뚝주가 내리막에도 개미 투심 몰린 인터넷플랫폼株 close (-2.11%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,500 전일대비 400 등락률 -0.47% 거래량 504,878 전일가 85,900 2022.01.06 10:14 장중(20분지연) 관련기사 강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감코스피, 장중 1.5%대 하락 '2940선' 기록...코스닥도 2%대 뚝국내 증시, 美금리 인상·환율 상승 부담에 약세..."당분간 지지부진 흐름 불가피" close (-0.81%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 651,000 전일대비 3,000 등락률 +0.46% 거래량 89,376 전일가 648,000 2022.01.06 10:14 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감양시장 강보합 출발…코스피 2980선임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감 close (-0.77%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,900 전일대비 500 등락률 -0.65% 거래량 4,273,577 전일가 77,400 2022.01.06 10:14 장중(20분지연) 관련기사 강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감코스피, 장중 1.5%대 하락 '2940선' 기록...코스닥도 2%대 뚝또 크게 터진다! “대선주자” 관련 숨겨진 황금株 close (-0.26%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 214,000 전일대비 500 등락률 +0.23% 거래량 250,893 전일가 213,500 2022.01.06 10:14 장중(20분지연) 관련기사 강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감코스피, 장중 1.5%대 하락 '2940선' 기록...코스닥도 2%대 뚝현대차의 車없는 미래, 이동한계 극복 '메타모빌리티' 공개 close (-0.23%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 859,000 전일대비 2,000 등락률 -0.23% 거래량 15,593 전일가 861,000 2022.01.06 10:14 장중(20분지연) 관련기사 강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감코스피, 장중 1.5%대 하락 '2940선' 기록...코스닥도 2%대 뚝국내 증시, 美금리 인상·환율 상승 부담에 약세..."당분간 지지부진 흐름 불가피" close (-0.12%) 등 순이다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 668,000 전일대비 4,000 등락률 +0.60% 거래량 229,401 전일가 664,000 2022.01.06 10:14 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 고형암·혈액암 치료 면역항암제 개발 박차강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감코스피, 장중 1.5%대 하락 '2940선' 기록...코스닥도 2%대 뚝 close (1.66%), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 55,200 전일대비 400 등락률 -0.72% 거래량 643,281 전일가 55,600 2022.01.06 10:14 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감양시장 강보합 출발…코스피 2980선거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패 close (0.54%)는 상승했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 1,000 등락률 -0.80% 거래량 1,315,636 전일가 125,500 2022.01.06 10:14 장중(20분지연) 관련기사 강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감코스피, 장중 1.5%대 하락 '2940선' 기록...코스닥도 2%대 뚝국내 증시, 美금리 인상·환율 상승 부담에 약세..."당분간 지지부진 흐름 불가피" close 는 보합을 나타냈다.

코스닥은 전일 대비 1.59%(16.02포인트) 하락한 993.60으로 장을 출발했다. 코스닥이 1000선을 하회한 것은 지난달 22일 이후 11거래일 만이다. 다만 이날 오전 9시15분 기준 1000선을 회복하기도 했다.

개인과 기관의 매도세가 지수 하락으로 이어졌다. 개인과 기관은 각각 66억원, 271억원을 순매도했다. 외국인은 282억원을 순매수했다.

거의 모든 업종이 하락했다. 디지털콘텐츠의 하락폭은 4.98%로 가장 컸다. 이어 IT S/W & SVC(-3.59%), 오락·문화(-2.35%), 종이·목재(-2.09%), 소프트웨어(-1.99%) 등 순으로 떨어졌다. 정보기기(0.18%), 통신서비스(0.11%) 등 순으로는 상승했다.

씨젠을 제외한 모든 시총 상위 10개 종목이 하락했다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 77,700 전일대비 8,700 등락률 -10.07% 거래량 1,715,728 전일가 86,400 2022.01.06 10:14 장중(20분지연) 관련기사 강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감코스피, 장중 1.5%대 하락 '2940선' 기록...코스닥도 2%대 뚝국내 증시, 美금리 인상·환율 상승 부담에 약세..."당분간 지지부진 흐름 불가피" close 의 하락폭은 7.75%로 가장 컸다. 이어 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 147,900 전일대비 8,700 등락률 -5.56% 거래량 783,437 전일가 156,600 2022.01.06 10:14 장중(20분지연) 관련기사 강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감美긴축에 환율 1200원 육박.. 성장株 쭉 빠졌다코스피, 장중 1.5%대 하락 '2940선' 기록...코스닥도 2%대 뚝 close (-4.21%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 119,100 전일대비 6,700 등락률 -5.33% 거래량 341,341 전일가 125,800 2022.01.06 10:14 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 美금리 인상·환율 상승 부담에 약세..."당분간 지지부진 흐름 불가피"국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감 close (-3.74%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 310,600 전일대비 6,800 등락률 -2.14% 거래량 33,555 전일가 317,400 2022.01.06 10:14 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감양시장 강보합 출발…코스피 2980선임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감 close (-2.11%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 456,400 전일대비 9,100 등락률 -1.95% 거래량 80,096 전일가 465,500 2022.01.06 10:14 장중(20분지연) 관련기사 강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감코스피, 장중 1.5%대 하락 '2940선' 기록...코스닥도 2%대 뚝국내 증시, 美금리 인상·환율 상승 부담에 약세..."당분간 지지부진 흐름 불가피" close (-1.37%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 111,200 전일대비 3,600 등락률 -3.14% 거래량 74,313 전일가 114,800 2022.01.06 10:14 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감양시장 강보합 출발…코스피 2980선임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감 close (-1.22%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 196,800 전일대비 1,600 등락률 -0.81% 거래량 274,214 전일가 198,400 2022.01.06 10:14 장중(20분지연) 관련기사 강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감코스피, 장중 1.5%대 하락 '2940선' 기록...코스닥도 2%대 뚝국내 증시, 美금리 인상·환율 상승 부담에 약세..."당분간 지지부진 흐름 불가피" close (-0.76%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 74,600 전일대비 1,800 등락률 -2.36% 거래량 302,909 전일가 76,400 2022.01.06 10:14 장중(20분지연) 관련기사 강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감코스피, 장중 1.5%대 하락 '2940선' 기록...코스닥도 2%대 뚝국내 증시, 美금리 인상·환율 상승 부담에 약세..."당분간 지지부진 흐름 불가피" close (-0.52%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 35,150 전일대비 500 등락률 -1.40% 거래량 172,250 전일가 35,650 2022.01.06 10:14 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감양시장 강보합 출발…코스피 2980선 close (-0.28%) 순이었다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 57,600 전일대비 600 등락률 -1.03% 거래량 281,267 전일가 58,200 2022.01.06 10:14 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감양시장 강보합 출발…코스피 2980선임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감 close 은 0.52% 올랐다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr