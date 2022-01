백신 접종 강조하던 전문가, '미접종' 논란…"건강상의 이유" 해명

"목숨 걸고 1차 맞았지만 부작용 심해"

과거 다른 백신으로 아나필락시스 쇼크 …"백혈구 정상인보다 적어"



[아시아경제 박현주 기자] 정부 홍보물과 다수 언론 인터뷰에서 코로나19 백신 접종을 권장했던 의대 교수가 백신 접종을 완료하지 않았다는 사실이 알려져 논란이 일고 있다. 그는 건강상의 이유로 1차 접종밖에 하지 못했다고 해명했다.

천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수는 지난달 31일 YTN '뉴스라이브'에 출연해 정부의 접종증명·음성확인제(방역패스)의 형평성을 지적하는 취지에서 "저는 사실 건강상의 이유로 1차 접종밖에 못 했다. 생필품을 사러 가는 곳에 백신패스를 한다면 사실 저는 들어갈 수가 없다"고 밝혔다.

그는 이어 지난 1일 YTN 뉴스에서 과거 다른 백신 접종으로 부작용을 겪은 적이 있다고 고백했다. 천 교수는 "10여년 전 백신을 맞고 입원했다. 이후 거의 10여년 간 백혈구가 정상인보다 적다. 그래서 많은 분의 백신 접종 불안감이나 부작용을 잘 알고 있다"고 말했다.

이어 "그렇지만 저는 의료인이고 또 호흡기 환자와 코로나 환자를 보고 있어서 정말 고민하다가 주사를 맞았다"며 "(백신 접종 이후) 상당히 안 좋았다. 일상생활이 어려워서 사실 병가도 신청했는데 의료인이 없다보니까 그것도 어려웠다"고 고백했다.

천 교수의 이같은 발언은 큰 논란이 되고 있다. 앞서 천 교수는 지난해 3월 정부 홍보물 '공감' 인터뷰에서 "지금은 무엇보다 '빨리, 많이' 맞는 게 중요하다. 예방접종에 대한 거부감을 줄여줄 정부 노력이 필요하다"고 백신 접종의 중요성을 강조해왔기 때문이다.

논란이 커지자 천 교수는 1차 접종 이후 부작용이 심각해 접종을 완료하지 못한 것이라고 해명했다. 그는 3일 중앙일보와의 인터뷰에서 "과거 다른 백신 접종 뒤 아나필락시스(중증 전신 알레르기 반응) 쇼크가 나타난 적이 있다"며 "그래도 코로나19 백신 접종 전에도 고민했지만, 코로나19 환자를 포함해 호흡기 환자들을 계속 만나니 목숨을 걸고 1차를 맞았다. 그런데 역시나 부작용이 심각하게 나타났다"고 밝혔다.

그러면서 "우리 가족 중에 나를 제외한 남편·어머니 등 모두 백신 접종을 했고 3차까지 다 맞았다"며 "내 경우엔 피치 못할 이유로 못 맞은 것인데, 이런 사실을 내 입으로 얘기해도 좋은 쪽으로 보지 않는 게 아쉽다"고 했다.

또 "YTN 인터뷰에서 1차 접종만 했다는 사실 밝힌 뒤에 너무 많은 고초를 치렀다. '대깨 교수'라는 둥 온갖 비난이 쏟아졌다"며 "내가 백신 맞기 싫어서 맞지 않은 것처럼 앞뒤 말을 다 자르고 비난한다"고 토로했다.

