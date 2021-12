부산상의, ‘제2의 요소수 대란’ 온다 경고

중국 수입의존도 갈수록 증가, 대응책 절실

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 부산상공회의소가 지난 22일 ‘글로벌 공급망 리스크 확대에 따른 부산지역 대중국 수입 의존 현황 분석 자료’를 발표했다.

대외 무역 거래에서 통용되는 품목분류 기준인 HS코드로 분석한 자료에 따르면 부산시의 대중국 수입의존도는 규모, 증가율, 비중 등 모든 면에서 주요 수입국에 비해 빠르게 확대된 것으로 나타났다.

올해 3분기 누계기준 부산의 대중국 수입액은 33억7254만 달러로 주요 수입국인 일본 15억5306만달러, 미국 9억5500만달러와 큰 차이를 보인다.

수입 증가율도 지난해 같은 기간에 비해 중국은 28.9%나 증가해 일본 19.1%, 미국 7.6%보다 월등한 수치를 기록했다.

중국 수입 비중이 부산 전체 수입액의 29.7%를 차지하면서 반복되는 중국발 공급망 위기에도 부산의 대중국 수입의존도는 오히려 더 높아진 것이 확인됐다.

지역기업들은 지나친 수입 의존은 생산공정 전반에 악영향을 미쳐 지난해 ‘와이어링 하네스’의 공급부족으로 자동차 생산이 중단된 사태나 최근의 요소수 대란과 같은 위기가 언제든지 재발할 수 있다며 우려를 드러냈다.

HS 4단위 기준으로 현재 부산에서 수입하는 총 1078종 중 중국에서 수입하는 품목은 무려 900종에 달해 부산 전체 수입품목의 83.5%에 해당한다.

그중 90% 이상 의존하는 품목은 160종이며 100% 중국 수입에만 의존하는 것도 75종에 이른다.

90% 이상 의존 품목은 2019년의 128종과 비교해도 32개 품목이 증가했고 해당 품목의 수입금액 또한 2019년 4억1852만달러에서 올해 6억6138만달러로 무려 58%가 늘었다.

부산상의는 올해 3분기까지의 수입액 기준이라는 것을 고려하면 실제 증가율은 더 커진다고 전망했다.

공급망 불안정에도 대중국 수입의존도가 증가하는 이유는 인건비와 물류비를 앞세운 가격 경쟁력을 극복하기 어렵고 주요 원자재를 중국이 독점하고 있기 때문이라고 했다.

중국에 전량 의존하는 알루미늄과 마그네슘과 같은 비철금속과 유기화합물 등 각종 산업의 필수 원재료에 대한 의존도를 줄이지 못하면 물량 공급 위기가 다시 찾아온다고 경고했다.

부산상의 기업동향분석센터는 “요소수 대란으로 곤혹을 느낀 만큼 중국 의존도가 높고 생산공정에서 비중이 큰 필수품목에 대해 대체 수입선을 확보해야 한다”며 “비상시 품목별 재고관리 안내서를 구축하는 등 정부와 기업이 함께 준비해야 한다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr