전남도교육청, 맘-품지원단 간담회 실시

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 20일 청사 2층 대회의실에서 ‘2021. 맘-품지원단 대표단원 간담회’를 개최했다고 밝혔다.

이날 간담회는 장석웅 교육감이 지역에서 추천받은 우수 활동단원 22명에게 감사패를 수여하고 맘-품지원단의 운영 방향과 현안에 관해 대화의 시간을 가졌다.

단원들은 이 자리에서 맘-품지원단 활성화 방안 등을 주제로 교육감과 의견을 나누고, 사랑과 관심이 필요한 아이들을 위해 함께 협력하자는 의지를 다졌다.

맘-품지원단은 한부모 가정 및 돌봄이 필요한 배려대상 학생들에게 엄마의 품처럼 따뜻한 지원을 함으로써 학교폭력 등의 위험으로부터 안전한 학교문화가 조성될 수 있도록 상담제를 전개하는 사업이다.

지원단은 도내에 거주하는 학부모와 지역민으로 아이들에게 지속적인 엄마의 따뜻한 사랑을 제공하겠다는 의지를 가진 사람들로 구성됐다. 지난 2014년 1기 발대식 이후 8년째 운영하고 있으며 올해는 201명의 단원이 활동 중이다.

장석웅 교육감은 “전남의 배려대상 학생들을 위해 열정적이고 헌신적으로 봉사하는 맘-품지원단과 후원의 집에 감사하며, 소중한 의견을 충분히 검토해 정책에 반영하겠다”고 말했다.

