시민이 제안하면 받는다 … 부산경찰청, ‘치안정책 Idea 공모전’ 개최

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산경찰청은 부산시자치경찰위원회와 ‘치안정책 Idea 공모전’을 개최한다.

공모전은 시민의 눈높이에 맞는 여성·아동·청소년 등 ‘사회적 약자 보호·지원’ 방안을 발굴한다.

2022년 자치경찰제 출범 2년을 맞아 부산지역 실정에 맞는 치안 정책에 대한 시민의 기대와 요구에 부응하기 위해 열린다.

부산시민은 20일부터 2022년 1월 14일까지 부산경찰청이나 경찰서 홈페이지에서 제안서 양식을 내려받아 참여할 수 있다.

공모전에는 여성·아동·청소년 등 사회적 약자를 대상으로 범죄예방, 보호·지원, 법률 제·개정 등의 내용이면 아이디어 수준의 제안도 제출할 수 있다. 경찰청은 최종 17명을 선정해 포상할 계획이다.

선정된 제안은 제출자와의 집중논의, 전문가 자문 등 심화 과정을 거쳐 아이디어를 정책으로 전환한다.

경찰은 정책으로 전환되면 주요 시책 수립 시 반영한다는 계획이다.

경찰청은 “시민이 필요로 하는 치안 시책을 적극 발굴·추진해 경찰에 대한 신뢰도를 높이고 체감치안 향상에도 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

부산 경찰은 올해, ‘스토킹 솔루션 협의회’ · ‘아이사랑 부모교육’ · ‘행복한 家 희망 드림 프로젝트’ 등 시민 중심 정책을 마련해 추진 중이다.

