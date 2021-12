홍콩 입법회, 선거제 개편 후 첫 선거...투표율 30%로 역대 최저

야당 일제히 보이콧...시민들도 관심적어

캐리 람 "이번 선거 투표율 목표 설정한 바 없어"

[아시아경제 이현우 기자] 홍콩에서 지난 3월 중국정부 주도의 선거제 개편 이후 실시된 첫 입법회(의회) 선거에서 투표율이 30.2%로 역대 최저치를 기록했다. 주요 야당과 민주세력들이 일제히 선거를 보이콧하면서 시민들도 투표를 외면한 것으로 풀이된다.

20일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 이날 홍콩 선거관리위원회가 전날부터 집계한 홍콩 입법회 선거 투표율은 전체 유권자 447만2863명 중 135만680명이 참가해 30.2%로 집계됐다고 발표했다.

이는 홍콩입법회 선거가 실시된 이래 최저치로 종전 최저치인 지난 1991년 39.1%보다도 낮게 나왔다. 1997년 홍콩이 영국에 반환된 이후 최저 투표율은 지난 2000년 43.57%였다. 바로 직전 입법회 선거가 열린 2016년에는 58.29%를 기록해 역대 최대치가 나온 바 있다.

이번 선거 투표율이 낮았던 이유는 홍콩 야당 등 범민주진영이 아무도 후보를 내지 않는 등 보이콧에 돌입하면서 시민들의 관심도 크게 낮아졌기 때문으로 분석된다. 앞서 지난달 홍콩 제1야당인 민주당을 비롯해 공민당, 민협 등 범민주 진영에서는 중국 정부의 자격심사위원회 설치와 직선 의석수 축소 등 선거 개편안에 반발해 선거를 보이콧하겠다고 밝힌 바 있다.

이번 선거를 통해 뽑는 홍콩 입법회 의원은 총원 90명으로 이중 시민들이 직접 뽑을 수 있는 의원 수는 20명에 불과하다. 중국 당국이 지정한 선거인단이 뽑는 의원 수가 40명, 또한 각 업계 직능대표로 선출되는 의원 수는 30명으로 90명 중 70명이 중국 당국의 영향아래 선출된다.

홍콩 정부와 중국 정부는 낮은 투표율을 의식해 투표를 독려하기 위해 선거기간 동안 대중교통을 무료로 운행하기도 했지만 별다른 소용은 없었다는 평가다. 홍콩 정부는 기습 시위 등 소요사태에 대비해 경찰 1만여명을 투표소 주변에 배치하고 삼엄한 경비를 펼쳤지만, 무관심 속에 아무 사건도 보고되지 않은 것으로 알려졌다.

캐리 람 홍콩 행정장관은 투표 마감 후 발표한 성명을 통해 "130만명 이상의 유권자가 오늘 표를 행사한 것에 진심으로 감사한다"며 "정부는 애초 이번 선거에 투표율 목표를 설정한 적 없다"며 낮은 투표율의 의미를 폄하했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr