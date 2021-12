[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성경찰서(서장 배승관)는 여성청소년계 주관으로 경찰, 군청, 사회단체 합동 선도심사위원회(생활지원)를 개최해 모범적인 청소년을 선발, 격려하고 생필품을 전달했다고 20일 밝혔다.

이번에 선발된 2학년 중학생은 보호자가 병환으로 투병 중인 상황임에도 밝은 웃음을 잃지 않고 열심히 학업에 임하고 있다.

특히 전통 예술 분야에 두각을 보이면서 배움에도 노력하고 있어 평소 주변으로부터 많은 칭찬을 받고 있다.

장성경찰서 관계자는 “경찰은 앞으로도 유관기관과 함께 성실히 자신의 삶을 개척해 나가는 모범 청소년들을 계속 발굴해 지원할 계획이다”며 “청소년들이 바르고 안전하게 성장하는데 지역사회의 많은 관심과 참여를 당부드린다”고 말했다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr