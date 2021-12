[클릭e종목]"현대백화점, 4분기 실적 전망치 부합 예상"

[아시아경제 송화정 기자]NH투자증권은 20일 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 74,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 74,600 2021.12.20 08:03 장시작전(20분지연) 관련기사 [포토] 현대百 목동점, "실내 정원서 따뜻한 연말 분위기 느끼세요"명품 '보복소비'에 … '연매출 1조' 백화점 일년새 2배로실적 믿고 기지개 펴는 백화점株 close 에 대해 올해 4분기 실적은 시장 전망치(컨센서스)에 부합할 것으로 보고 투자의견 '매수'와 목표주가 10만5000원을 유지했다.

주영훈 NH투자증권 연구원은 "사회적 거리두기 조정 방안이 발표됐으나 4분기 실적은 충분히 컨센서스에 부합할 것"이라며 "막연한 우려보다는 실적을 기반으로 매수에 나설 시점"이라고 말했다.

NH투자증권은 현대백화점의 4분기 실적을 연결기준 총매출액 2조6315억원, 영업이익 1041억원으로 추정했다. 이는 전년 동기 대비 각각 25.8%, 52.8% 증가한 수치다. 백화점 부문 실적은 기존점 성장률 11%, 총매출은 21.1% 증가한 1조9139억원, 영업이익은 34.1% 늘어난 1097억원으로 예상된다. 주 연구원은 "명품에 의류 매출 회복까지 더해지며 10~11월 성과는 기대 이상"이라며 "12월 역시 전년 동기 낮은 기저를 고려할 때 20% 이상 기존점 성장률 달성이 가능할 것"이라고 설명했다.

면세점 부문 실적은 총매출 40.2% 증가한 7176억원, 영업적자 56억원으로 추정된다. 주 연구원은 "일평균 매출액은 80억원대 중반을 유지하고 있는 가운데 특별한 비용 이슈도 없는 만큼 전분기 및 전년 동기 대비 큰 폭의 영업적자 개선이 가능할 것"이라며 "공항 면세점 임대료 인하도 6개월 연장된 만큼 내년 1월에는 사상 첫 월 손익분기점(BEP) 달성 가시성이 매우 높다"고 분석했다.

사회적 거리두기 강화로 영업환경에 부정적일 것이란 우려가 제기될 수 있지만 실적에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 보인다. 조 연구원은 "이번 조치가 백화점 4분기 실적에 영향을 미치는 기간은 2주 정도에 불과해 크지 않고 면세점은 도매 중심 사업구조인만큼 상관관계가 사실상 없다"면서 "이를 감안할 때 4분기 실적이 시장 기대치를 하회할 가능성은 낮다고 판단하며 유통업종 투자 유망종목으로 긍정적 시각을 유지한다"고 말했다.

