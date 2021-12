"내년 석탄 수요 역대 최대 갱신할 듯…석탄발전 증가 영향"

[아시아경제 정현진 기자] 내년 세계 석탄 수요가 역대 최대치를 기록할 것으로 국제에너지기구(IEA)가 전망했다. 코로나19 이후 글로벌 경제 회복 영향으로 올해 석탄 화력 발전이 크게 늘어난 것이 영향을 줬다.

17일 영국 가디언에 따르면 IEA는 보고서에서 내년에 역대 최대치를 경신할 가능성이 크다고 예상했다. 올해는 세계에서 석탄 화력발전과 시멘트·철강 제조 등에 쓰인 전체 석탄 수요가 약 6% 증가해 기존 역대 최대였던 2013~2014년보다는 적을 것으로 봤으나 각국 정부의 정책적 개입이 없을 경우 내년에는 이를 넘어설 것이라 예측한 것이다.

석탄 수요 증가를 이끈 것은 화력발전이다. 올해 세계 석탄 화력 발전량은 코로나19 이후 경제 회복 등에 힘입어 약 9% 늘어날 것으로 보인다. 지난해 석탄 화력 발전량은 코로나19에 따른 경제 위축의 영향으로 약 4% 줄었으나 올해는 전력 수요 회복이 저탄소 발전의 성장 속도를 넘어서면서 여러 선진국의 석탄 등 화력발전 의존도가 더 높아졌다고 IEA는 설명했다.

주요 국가별로는 미국과 유럽연합(EU)에서 지난해 급감한 석탄 화력 발전량이 약 20% 반등했다. 다만 내년에는 석탄 화력발전은 다시 줄어들 것으로 예상된다. 인도와 중국에서는 석탄 화력 발전량이 올해 각각 12%, 9% 늘어나면서 양국 모두 역대 최대 수준을 기록할 전망이다.

파티 비롤 IEA 사무총장은 각국 정부의 강력하고 즉각적인 석탄 이용 감축 조치 없이는 세계 온도 상승을 섭씨 1.5도 이하로 막을 가능성은 희박해질 것이라고 강조했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr