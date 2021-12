이재명·윤석열 지지율 '초접전'에…이준석 "환장하겠다"

"저희 전략 잘 수행하지 못 하고 있다" 野 향해 '쓴소리'

[아시아경제 임주형 기자] 이준석 국민의힘 대표가 최근 대선후보 지지율 여론조사에서 이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열 후보가 치열한 접전을 펼치는 것을 두고 답답한 심경을 토로했다.

이 대표는 17일 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연한 자리에서 "원래 연말연시 기간은 여론조사의 정확도가 상당히 떨어진다"며 "지난주 저희는 호재가 별로 없었다. 그렇다고 민주당에 호재가 있었던 것도 아니지만, 누가 더 악재에 영향을 받느냐에 따라 평가받는 지점이 있다"고 설명했다.

이어 "우리 측 악재가 하루 이틀 먼저 나와 선반영 됐던 것이지, 이재명 후보의 가족 문제도 꽤 심각한 사안들"이라고 강조했다.

그러나 이 대표는 이내 개인적인 심경을 토로했다. 그는 "정치평론가로서 이야기는 그렇고, 당대표로서는 환장하겠다"라고 말했다.

앞서 여론조사기관 '한국갤럽'이 지난 14~16일 전국 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 실시한 '대선 후보 지지도' 조사에서, 이 후보는 36%, 윤 후보는 35%로 집계됐다. 이어 심상정 정의당 대선 후보(5%), 안철수 국민의당 대선 후보(5%)가 각각 5%로 나타났다. '의견 유보'는 16%다.

조사는 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 13%다.

오차범위 내의 '초접전' 양상이지만, 이 여론조사에서 이 후보가 윤 후보를 앞선 것은 지난 10월22일 이후 56일 만이다.

이와 관련, 이 대표는 "저희가 전략이 없는 것은 아니지만 아직까지 전략을 잘 수행하지 못하고 있다"며 "경선과 전당대회에서의 흥행으로 초기 15%포인트 정도 격차를 보이면서 우위에 있다고 판단한 건 사실이지만, 그 거품을 빼는 게 중요하다"라고 국민의힘을 향한 쓴소리를 이어나갔다.

당 선거대책위원회 인사 영업에 대해 지적하기도 했다. 그는 "최근 영입 인사는 세 불리기에는 좋으나 국민에게 새로운 비전을 보여줄 만한 인사는 아니다"라며 "그게 딱 의미하는 것이 저 사람들은 새로운 세상을 만들기보다 기존의 사람을 긁어모아 여소야대를 공학적으로 돌파하려고 한다는 비판을 받아도 싸다"라고 주장했다.

윤 후보를 향해서는 '신속한 사과'가 중요하다고 강조했다. 이 대표는 "지금 와서 보면 참 굉장히 모욕적인 주장들이 있었던 상황이라 이성적으로만은 대응하기 어려운 점도 있었다"라면서도 "지금이라도 제기되는 의혹에 대해 겸손한 자세로 확인 과정을 거쳐 늦지 않은 사건에 입장 표명을 해야 한다고 생각한다"고 말했다.

