[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 겸 배우 옥주현이 드레스 자태를 뽐냈다.

옥주현은 17일 인스타그램에 “기본 카메라 샷에 적응 중. 짧게 찍어주진 않으나 피부가 까맣게 나옴. 태닝 한 듯 좋구마?”라는 글과 사진을 게재했다.

드레스를 입고 포즈를 취하고 있는 그의 군살 없는 몸매와 비율이 눈길을 끈다.

옥주현은 MBC 글로벌 걸그룹 오디션 ‘방과후 설렘’에 출연 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr