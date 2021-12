삼성화재, '다이렉트 착' 홈페이지 방문자 100만명 늘어

[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 3,500 등락률 +1.65% 거래량 106,145 전일가 211,500 2021.12.17 14:37 장중(20분지연) 관련기사 '내년 과제 산적' 보험사들 조직개편 박차삼성화재, 배성완 신임 부사장 선임…"혁신 인재 발탁"'뉴삼성' 금융계열사도 세대교체…삼성화재 홍원학 내정 close 는 디지털 신규 브랜드 '다이렉트 착'이 출시 한 달 만에 홈페이지 방문자가 100만명 이상 늘어났다고 17일 밝혔다.

삼성화재는 홈페이지 방문자 증가의 주요 원인은 신규 브랜드 런칭을 기념하는 다양한 마케팅 활동과 새롭게 개편된 홈페이지에 대한 고객들의 기대감이 반영된 것으로 분석했다.

또 신규 브랜드와 함께 진행한 이벤트에 참여를 위해 120만명 이상의 고객들이 홈페이지를 방문했다. 혼술깐부, 떡상글라스, 부장님을 사이드로미러, 다막고 장투가개, 눈으로만 봐리게이트 등 어디서도 볼 수 없는 9개의 가상의 아이템을 제안하고 참여자들로부터 투표를 통해 인기 아이템을 선정하는 방식으로 진행됐다.

삼성화재 다이렉트 관계자는 "생활밀착형 플랫폼으로 확장하기 위해서는 기존의 어렵고 딱딱한 보험의 이미지에서 벗어나 소비자들에게 더욱 친근감 있는 브랜드가 되는 것이 우선"이라며 "고객 친화적 브랜드가 되도록 다양한 컨텐츠 발굴과 서비스 제공에 더욱 노력하겠다"고 말했다.

