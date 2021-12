구자은 LS 회장 “공존 문화로 애자일 혁신 완성할 것”

디지털 전환 및 혁신 강조…“글로벌 기업 도약하려면 ‘추가적인 차별화’ 필요”

[아시아경제 이혜영 기자] 구자은 신임 LS 그룹 회장이 '애자일(Agile) 혁신'을 전면에 내세우며 본격적인 경영 행보에 돌입했다. 구 회장은 그룹의 중점 과제인 '디지털 전환' 등에 대한 성과를 공유하고 임직원과의 소통 접점을 늘리며 전사에 '애자일 경영'을 뿌리내리겠다는 의지를 내비쳤다.

LS 그룹은 구 회장이 단장을 맡고 있는 미래혁신단이 지난 15일부터 3일간 디지털 전환(Digital Transformation)의 주요 성과를 공유하는 '2021 LS 애자일 데모 데이(Agile Demo Day)' 행사를 온라인으로 개최했다고 17일 밝혔다.

LS는 2019년 이후 해마다 애자일 데모 데이를 열고 미래혁신단과 주요 계열사들이 협업을 통해 도입한 애자일 성과를 공유하고 향후 계획을 논의해 왔다. 구 회장은 LS 엠트론 회장으로 있던 때부터 미래혁신단을 이끌며 그룹 혁신과 미래 경영에 대한 밑그림을 그려 왔다.

올해 주제는 '애자일을 제대로 하자(Get Agile Right)'로 ▲애자일 혁신 방향성에 대한 당부를 담은 구자은 회장 메시지 ▲직원들의 애자일 여정을 인터뷰한 'LS Agile Journey' ▲임직원이 직접 참여하는 퀴즈인 '애자일 게임' 등의 프로그램으로 구성됐다.

특히 구 회장은 지난 16일 안양 LS 타워에서 오프라인으로 개최된 애자일 게임에 참여해 애자일 혁신을 주제로 한 문제를 출제하고 참여한 임직원들을 격려했다.

구 회장은 메시지에서 "LS가 더욱 성장하고 경쟁력 있는 글로벌 기업이 되기 위해서는 기존의 차별화를 넘어 '추가적인 차별화'가 필요하다'"며 "이를 위해 우리는 고객의 페인 포인트(Pain point·고충 또는 불만)를 해결할 수 있어야 하고, 이는 단순한 문제 해결 과정이 아니라 고객에 대한 관찰과 경험을 통해 꾸준히 탐험하고 발견함으로써 찾을 수 있다"고 말했다.

이어 “애자일을 통한 추가적인 차별화 과정에는 기존의 가치와 새로운 가치들의 수많은 충돌이 존재하겠지만 애자일 혁신을 추진하는 조직과 그렇지 않은 조직 간에 서로 이해하고 지원하는 과정을 통해 ‘공존의 문화’를 형성하며 보다 성숙한 조직으로 나아갈 수 있다”고 강조했다.

올해 애자일 데모 데이에서는 각 계열사의 프로젝트 사례 공유와 더불어 애자일을 통한 조직 변화, 교육·문화 저변으로의 확대 사례 등이 관련 부서 임직원 인터뷰를 통해 전사적으로 공유됐다.

사업적으로 애자일 프로젝트에서 시작했던 LS 일렉트릭의 스마트 배전 솔루션과 스마트 팩토리 플랫폼(Tech Square)은 완성 단계인 상용화에 진입해 수익이 나기 시작했다. 또 LS 일렉트릭의 자동화연구소는 애자일 방식의 조직 전환을 시도, 약 150여명 규모의 연구소 전체에 팀장 직책을 없애고 프로젝트 별로 일을 하는 스쿼드 조직을 도입했다.

또한 그룹 연수원인 미래원에서는 2019년 이후 3년간 팀장과 과·차장 직급을 대상으로 ‘Agile Working’ 교육 과정을 실시해 총 1250여명의 임직원이 수료했고, 약 60여명의 임직원들이 이에 대한 심화 과정 (MBA/T-MBA)을 통해 애자일 혁신을 현업에 적용하기도 했다.

LS 관계자는 "LS는 애자일 혁신을 사업에 적용하는 초기 단계를 거쳐 이제는 완성 단계인 교육과 조직문화로의 흡수·전파하는 단계"라며 "구자은 회장은 내년부터 그룹 회장을 맡은 이후에도 그룹의 애자일 혁신을 더욱 가속화 하고 이를 LS의 혁신 DNA로 내재화시켜 나갈 것"이라고 말했다.

