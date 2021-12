"페인포인트를 잘 찾은 그대" LG전자, 제품품질평가단 우수 활동자 선정

[아시아경제 정현진 기자] LG전자가 제품 개발과 개선 활동에 고객의 목소리를 반영하기 위해 운영해온 제품품질평가단 중 우수활동자를 선정했다고 17일 밝혔다.

LG전자는 전날 경기도 평택시 LG디지털파크 내 고객품질연구소에서 제품품질평가단의 우수 활동자에게 상장과 부상을 전달했다. 시상식에는 수상자 6명을 포함해 지승현 LG전자 고객품질연구소장 등이 참석했으며 수상자를 제외한 제품품질평가단 구성원들은 사회적 거리두기를 감안해 화상으로 행사에 참여했다. LG전자는 최우수 활동자 2명에게 LG 트롬 워시타워 오브제컬렉션을, 우수 활동자 4명에게 LG 코드제로 A9S 오브제컬렉션을 수여했다.

LG전자는 개발 중인 제품을 대상으로 고객의 페인 포인트(Pain Point·불편함을 느끼는 지점)를 사전에 파악하고 출시 전 개발단계에서 고객의 의견을 반영하기 위해 지난해부터 제품품질평가단을 운영하고 있다. LG전자 고객 1000여 명으로 구성된 평가단은 10대부터 60대 이상까지 다양한 연령층이 참여하고 있으며 전용 애플리케이션(앱)을 통해 의견을 공유하고 있다.

평가단은 LG전자가 마련한 오프라인 공간에서 제품을 체험한 후 평가하거나 집에서 제품을 받아 실생활에서 직접 사용해본 후 온라인 설문조사를 통해 느낀 점과 개선 아이디어를 공유하고 있다.

LG전자는 지난 7월 출시한 무선 이어폰 LG 톤프리의 개발 단계에서도 제품품질평가단의 아이디어를 반영해 제품의 성능과 사용성을 개선했다. 올해 최우수 활동자 가운데 한 명을 비롯해 100명 이상의 제품품질평가단이 개발중인 제품을 직접 써보고 ▲음악을 감상하는 중에도 외부 소리를 들을 수 있는 기능인 '주변소리듣기'의 음향 성능 ▲스마트폰 홈화면의 위젯 내 시인성 등을 개선할 수 있도록 고객 관점에서 아이디어를 제안했다.

LG전자 품질경영센터장 김종필 상무는 "고객의 페인 포인트뿐만 아니라 잠재된 니즈까지 파악해 제품 품질을 높일 수 있도록 고객 목소리에 귀 기울이고 있다"면서 "앞으로도 고객의 의견을 적극 반영해 경쟁력 있는 제품을 지속 선보일 계획"이라고 말했다.

