<장 마감 후 주요 공시>

◆롯데지주=최대주주 특수관계인 신동주 보유 지분 전량 98만3029주 시간외 매매 방식 매각

◆대우건설=최대주주 케이디비인베스트먼트제일호유한회사에서 중흥토건으로 변경

◆이지스밸류플러스리츠=158억원 규모 이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사 지분 취득

◆삼양패키징=재활용 시설 고도화 위해 430억원 규모 유형자산 취득 결정

◆쎌마테라뷰틱스=20억원 규모 전환사채 발행 결정

◆무상증자 결정=주당 NHN 1주, 한미약품 0.02주, 한미사이언스 0.02주 배정 등

◆현금배당 결정=주당 한일현대시멘트 1200원, 한일시멘트 540원, 한일홀딩스 550원, 케이카 750원 등

