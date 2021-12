이준석, 김건희 허위 경력 의혹에 "사실 관계 파악이 우선"

"국민은 자세·태도, 처리 과정까지 전반적 평가 거쳐...초기 대응 실패한 조국 일가 사태와는 달라야"

[아시아경제 김서현 기자] 이준석 국민의힘 대표가 경력 허위 기재 등 윤석열 후보 배우자 김건희씨를 둘러싼 각종 의혹과 관련해 "당 입장에서도 기본적으로 사실 관계 파악이 우선이라고 보고 있고, 후보자도 그렇게 대응하고 있다"고 밝혔다.

이 대표는 16일 저녁 YTN '뉴스가 있는 저녁'에 출연해 "초기 대응에 있어 국민들이 보기에 부족함이 없다 느낄 만큼 해야 한다는 원칙을 갖고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "국민들은 선출직에 대해 죄의 유무, 사실 유무 이런 것보다 자세나 태도, 처리하는 과정까지 전반적인 평가를 한다"며 "조국 장관 사태 당시 초기 대응 과정에서 조국 장관 일가의 문제점이 많아 국민들이 분노하게 됐고, 결국 본인이 낙마하고 정권에 상당한 타격이 가는 지점까지 이르렀던 것"이라고 지적했다.

이어 "정확하게 사실 관계를 파악하는 게 우선"이라며 "언론이야 특정한 지점을 잡아 의혹을 이야기하지만, 배우자나 후보자 입장에선 내 삶 전체 어떤 지점에서 해명해야 할 부분인가를 선제적으로 판단하는 것은 다른 문제"라고 말했다.

'윤 후보가 사과를 한 건지 애매할 때가 있다'라는 지적에 대해서는 "후보자는 본인이 문제가 있는 지점이 있다 하면 국민에게 진솔하게 이야기할 준비가 돼 있다"고 강조했다.

그러면서 "결혼 전이라 파악할 수 없었던 부분에 대해 지금 파악하느라 어려운 지점이 있고, 또 결혼 후에도 후보는 검사로 일하고 배우자는 사업체를 경영하며 독립적인 삶을 살다 보니 크게 간섭하지 않은 거로 알고 있다"고 덧붙였다.

