[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국서부발전은 16일 '2021 제3회 대한민국 사회혁신 체인지메이커 시상식'을 개최했다.

올해 수상자에는 ▲이태성 더뉴히어로즈 대표(경제) ▲조권능 지방 대표(경제) ▲권오현 코드포코리아 대표(문화) ▲박이슬 치도 대표(문화) ▲박미현 터치포굿 대표(환경) ▲김소령 열린옷장 대표(복지) ▲함의영 피치마켓 대표(교육) 등이 선정됐다.

체인지메이커 시상식은 매년 사회혁신 활동을 통해 경제·문화·환경·복지·교육 부문에서 공공의 이익과 공동체 발전에 기여한 활동가를 선정해 격려하는 행사다. 사회혁신 활동가를 발굴·지원하고 널리 알려 국민들에게 사회혁신에 대한 공감대와 참여를 유도·확산, 사회혁신 기반을 조성하기 위해 시작했으며 지금까지 총 20명의 체인지메이커를 배출했다.

