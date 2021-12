넥스턴바이오 자회사 로스비보, ‘오미크론’ 등 코로나19 변이 miRNA 치료제 특허 출원 중

[아시아경제 장효원 기자] 넥스턴바이오 넥스턴바이오 089140 | 코스닥 증권정보 현재가 7,230 전일대비 120 등락률 +1.69% 거래량 8,632,858 전일가 7,110 2021.12.15 15:01 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[특징주]넥스턴바이오, 美자회사 로스비보 ‘오미크론’ 타깃 치료제 개발 소식에 강세넥스턴바이오사이언스, 3분기 매출 130억원… 전년 대비 113%↑ close 자회사 로스비보테라퓨틱스(RosVivo Therapeutics, 이하 로스비보)는 델타와 오미크론 변이 바이러스를 포함한 코로나19 변이 바이러스 7종을 모두 타깃하는 치료제 후보물질 ‘항코로나 바이러스 miRNA’를 발견해 미국 네바다주립대학교와 특허를 출원 중이라고 15일 밝혔다.

로스비보는 노승일 박사팀이 발견한 항코로나 바이러스 miRNA는 세포속에서 SARS-CoV-2의 증식을 억제할 뿐만 아니라 염증성사이토카인(면역조절인자) 및 그의 수용체의 신호 전달도 차단하는 것을 확인했다고 알렸다.

로스비보가 발견한 miRNA는 SARS-CoV-2의 유전자 중 바이러스의 복제 및 감염에 중요한 역할을 하는 RNA-dependent RNA Polymerase와 Spike 단백질을 표적하는 것으로 확인됐으며 코로나19 환자에게 miRNA를 투여하면 SARS-CoV-2 감염과 사이토카인 유도성 염증을 모두 구제할 수 있는 새로운 치료 접근 방식을 제공할 수 있을 것으로 알려졌다.

로스비보 관계자는 “최초로 miRNA기반 신약물질 기술력을 이용해서 오미크론을 비롯한 7종코로나 변이 바이러스의 감염과 중증을 일으키는 과민성 면역반응을 모두 동시에 억제 할 수 가능성을 제시했다는 점에서 의미가 깊다”며 “빠른 시일 내에 항코로나 바이러스 miRNA를 이용한 코로나19 치료제로 개발될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

