"내가 尹캠프 경제사회위원장? 연락조차 없었다"…국민의힘 선대위 인선 논란

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선 선거대책위원회 ‘경제사회위원장‘으로 임명된 것으로 알려진 이상민 나라살림연구소 수석연구위원은 "사전 논의가 일체 없었다"고 밝혔다.

이 위원은 3일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "국민의힘이 오늘 대통령선거 중앙선거대책위원회 영입 인사를 발표했는데 이 문서에 따르면 ‘경제정책분야의 전문가로서 이상민 현 나라살림연구소 수석연구위원을 선대위 ‘경제사회위원회’ 위원장으로 임명하였다’고 명시됐다"면서 "관련해서 사전에 어떠한 논의는 물론 연락조차 받은 바 없음을 알려드린다"고 전했다.

이 위원은 본지와 통화에서 "동명이인인가 했는데 연구소 이름이랑 직함까지 나와서 그것도 아니다"라면서 "접촉도 없었고 금시 초문"이라고 전했다.

앞서 국민의힘은 선대위 인선안을 발표했다. 국민공감 미래정책단 출범 등을 알린 이번 인사에는 중앙선대위 직속으로 사법개혁위원회, 경제사회위원회, 글로벌비전위원회 등 조직과 함께 위원장 등 인선안을 공개했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr