[e공시 눈에 띄네] 코스닥-2일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 옵트론텍 옵트론텍 082210 | 코스닥 증권정보 현재가 7,790 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,620 2021.12.03 08:03 장시작전(20분지연) 관련기사 9월 유망 중소형주…파마리서치·뷰노·비에이치·루트로닉 등 "카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?[특징주] 옵트론텍, AR 핵심 원천기술 보유…삼성에 광학필터 공급 부각 강세 close =임원 상여 지급 위해 8억원 상당 자사 보통주 10만주 처분 결정

◆ KH E&T KH E&T 226360 | 코스닥 증권정보 현재가 1,365 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,300 2021.12.03 08:03 장시작전(20분지연) 관련기사 KH E&T, 장원테크 대상 15억원 규모 유증 결정KH E&T, 20억 규모 전환청구권 행사[e공시 눈에 띄네]코스닥-12일 close =기타자금 조달 위해 15억원 규모 유상증자 결정

◆ 제이웨이 제이웨이 058420 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,160 2021.12.03 08:03 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일[e공시 눈에 띄네]코스닥-30일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-11일 close =회사합병 결정 철회에 따라 불성실공시법인 지정 예고

◆ RF머트리얼즈 RF머트리얼즈 327260 | 코스닥 증권정보 현재가 29,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,650 2021.12.03 08:03 장시작전(20분지연) 관련기사 RF머트리얼즈, 주당 1주 무상증자 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일메탈라이프, 주가 2만 950원 (13.24%)… 게시판 '북적' close =보통주 1주당 신주 1주 배정 무상증자 결정

◆ 드림시큐리티 드림시큐리티 203650 | 코스닥 증권정보 현재가 3,905 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,895 2021.12.03 08:03 장시작전(20분지연) 관련기사 드림시큐리티, 요요인터렉티브와 협력…"초실감 훈련 체험형 메타버스 사업 추진"‘제넨셀’ 컨소시엄 협약식!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close =22억원 상당 자사 보통주 52만4540주 장외 처분 결정

◆ 판타지오 판타지오 032800 | 코스닥 증권정보 현재가 102 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 101 2021.12.03 08:03 장시작전(20분지연) 관련기사 판타지오, 배우' 백윤식과 전속계약…“배우풀 확대해 영상 콘텐츠 사업과 시너지”판타지오, 아스트로 日 오리콘 차트 정상…'해외 음반 랭킹 1위 기록'판타지오 "아스트로 데뷔 후 최초 국내 지상파 1위" close =결손금 보전을 통한 재무구조 개선 위해 10대 1로 감자 결정

◆ 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 8,010 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,010 2021.12.03 08:03 장시작전(20분지연) 관련기사 코오롱티슈진, 350억원 유증…코오롱 등에 3자 배정[클릭 e종목] 수소 관력 핵심 소재 부품 생산…코오롱株↑[e공시 눈에 띄네] 코스닥-31일 close =운영자금 조달 위해 355억원 규모 유상증자 결정

◆ 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 9,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,210 2021.12.03 08:03 장시작전(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!케어랩스, 3분기 매출 237억… 전년 동기比 23.5%↑ close =사옥 신축에 280억원 투자 결정

◆ 세중 세중 039310 | 코스닥 증권정보 현재가 3,170 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,130 2021.12.03 08:03 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-2일세중, 여행 테마 상승세에 5.54% ↑세중, 여행 테마 상승세에 1.41% ↑ close =투자자금 확보 위해 12억원 상당 자사 보통주 37만1022주 처분 결정

◆ 코오롱생명과학 코오롱생명과학 102940 | 코스닥 증권정보 현재가 33,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 32,900 2021.12.03 08:03 장시작전(20분지연) 관련기사 코오롱생명과학, 250억원 규모 CB 발행코오롱생명과학, "코오롱바이오텍 지분 100% 취득"[클릭 e종목] 수소 관력 핵심 소재 부품 생산…코오롱株↑ close =운영자금 및 채무상환자금 확보 위해 총 400억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 76,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 75,200 2021.12.03 08:03 장시작전(20분지연) 관련기사 식약처, 승인 없이 보톡스 판 휴젤·파마리서치에 '허가 취소' 강경 조치 (종합)식약처, 승인 없이 보톡스 판 휴젤·파마리서치에 '품목허가 취소' 강경 조치김강립 "휴젤 등 보톡스 품목허가 취소, 필요한 조치였다" close =종속사 파마리서치바이오 파마리서치바이오 217950 | 코넥스 증권정보 현재가 30,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 30,150 2021.12.03 08:03 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"파마리서치프로덕트, 올 1분기 매출 200억 기대"파마리서치프로덕트, 자기주식 9만8322주 처분 결정파마리서치프로덕트, 바이오씨앤디 지분 49% 취득 결정 close , 국가출하승인 받지 않은 의약품 판매로 리엔톡스주(클로스트리디움보톨리눔독소A형) 수출용 품목 허가취소

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr