[이 주의 책] 뉘앙스 외 5권

◆뉘앙스= 어린 시절 다섯 번의 대수술을 받은 저자. 소아 난치병 환자로 병동에서 오랜 시간을 보냈고, 지금도 여전히 투병중이다. 일찍 아픔을 배운 그는 자신의 링거를 끌어주고 침대 위에서 주전자 춤을 춰주었던 아이들, 아끼는 스티커를 떼어주던 아이들에 관해서 이야기를 나눈다. 언제나 아이들을 위해 기도하는 마음으로 이 책을 썼다고 저자는 전한다. (성동혁 지음, 수오서재)

◆처음 읽는 세계 신화 여행= 인간을 사랑하고, 미워하는 신들과 저마다의 사연을 가진 괴물들. 신화 속 주인공들은 인류 역사에 역사적 보고로 자리해 왔다. 저자는 세계 전역의 창세신화부터, 신화에서 모티브를 얻은 온갖 발명들과 기술들까지 신화를 마중물 삼아 다채롭고 풍성한 배경지식을 풀어놓는다. (이인식 지음, 다산사이언스)

◆그레이트 인플루엔자= 1918년에 일어난 세계적인 독감 대유행의 역사와 바이러스 과학에 관해 깊게 설명한다. 바이러스란 무엇이며, 면역계는 어떻게 작동하는지. 그리고 바이러스가 우리 몸에 어떻게 작용해 치명적 결과를 내는지, 유행병을 막기 위해 무엇을 해야 하는 지 등을 설명한다. 조지 부시 대통령이 집권 당시 국가안보 담당 수석보좌관에서 건넸다고 알려진 책. (존 배리 지음, 해리북스)

◆돈 되는 기획= 저자는 기획의 범주를 넓게 설정한다. 친구의 생일 선물을 고민하는 것, 주말 일정을 짜는 것, SNS에 게시글을 올리는 모든 것이 기획이라고 말한다. 그러면서 기획으로 돈을 버는 법을 알아야 한다고 주장한다. 아이디어를 보기 좋게 문서로 정리하고 실체를 구현시켜 돈을 만드는 방법을 소개한다. (김도균 지음, 한빛비즈)

◆내가 산 주식은 왜 안 오를까?= 억대 연봉의 애널리스트 출신인 저자가 전하는 주식 이야기다. 주식을 하면서 궁금한 내용에 현실적인 해답을 제시한다. 주식을 팔아야 할 때는 세 경우다. 명백한 악재가 발생했을 때, 성장성 둔화의 조짐이 보일 때, 투자 콘셉트에서 벗어났을 때 등. 그렇다면 주가가 안 오르는 이유는? 저자는 친절한 설명을 책에 담았다. (진홍국 지음, 경이로움)

◆꽃잎 떨어지는 소리 눈물 떨어지는 소리= 어린이와 청소년들 위한 작품을 주로 쓰면서 중고등학교 교과서에 여러 작품을 수록한 저자의 산문집이다. 살아가며 숱한 사랑과 이별, 빛과 어둠, 사람과 죽음을 경험한 작가가 그동안 각종 매체와 SNS 등에 발표했던 글들을 주제별로 나눠 새롭게 정리했다. 소박하고 인간적인 단상들이 돋보이는 작품. (박상률 지음, 해냄)

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr