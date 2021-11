옛 수인선 철로 따라 '인천 도시바람길 숲' 준공…약 1.5km

민선7기 3년간 32곳 조성…축구장 42개 규모

[아시아경제 박혜숙 기자] 옛 수인선 철로을 따라 조성된 인천 '도시바람길 숲'이 30일 준공됐다.

미추홀구 용현동에 있는 도시바람길 숲은 수인선 숭의역에서 인하대역 사거리까지 1.5km 길이 선로를 따라 1만6000㎡ 규모로 조성됐다.

잔디블록길, 황토포장길, 메타세콰이어길과 운동시설 등을 갖춰 시민에게 자연 친화적인 여가활동 공간을 제공하게 된다.

인천시가 추진하고 있는 도시바람길 숲 조성사업은 도시 외관의 산림 등에서 생성된 시원하고 깨끗한 바람을 도심으로 유입시켜 미세먼지를 줄이고 열섬화를 완화하는 역할을 한다.

시는 내년까지 200억원의 예산을 들여 인천 전역 13곳에 18만㎡에 달하는 도시 숲을 조성할 계획이다. 앞서 시는 2019년부터 올해까지 모두 32곳의 도시 숲을 조성했는데, 이는 축구장 42개의 규모다.

인천시 관계자는 "2030까지 도시바람길숲·미세먼지 차단숲 등 도시 숲 조성 사업과 장기미집행공원 48곳을 추진해 도심 내 150개의 녹색 오아시스를 만들어 탄소흡수원을 대폭 확충할 것"이라고 밝혔다.

