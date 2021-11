[특징주]두산중공업, 1.5조 유상증자 계획에 14% 급락

[아시아경제 지연진 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 20,050 전일대비 3,000 등락률 -13.02% 거래량 11,635,538 전일가 23,050 2021.11.29 10:10 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “두산밥캣, 모회사 재무구조 개선으로 인한 우려 완화”두산중공업, 1조5000억원 유상증자…"신성장 사업 투자"(종합)두산중공업, 1.5조 규모 주주배정 유상증자 close 이 1조원이 넘는 대규모 유상증자 계획을 발표하면서 29일 장 중 14% 넘게 급락 중이다.

두산중공업은 이날 오전 9시45분 기준 전거래일대비 14.10%(3250원) 하락한 1만9800원에 거래되고 있다.

이날 급락은 대규모 유상증자로 주식가치가 희석될 것이라는 우려가 반영된 것으로 풀이된다.

두산중공업은 지난 26일 채무상환 자금 7000억원, 기타자금 8000억원 등 총 1조5000억원을 조달하기 위해 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 진행할 예정이라고 공시했다. 당시 공시한 예정 발행가는 1만8100원으로 공시 당일 종가(2만3050원)보다 21.5% 가량 낮은 수준이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr