[e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 오킨스전자 오킨스전자 080580 | 코스닥 증권정보 현재가 26,100 전일대비 150 등락률 -0.57% 거래량 78,606 전일가 26,250 2021.11.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일오킨스전자 "센서뷰 주식 22만6377주 50억원에 취득" close =오는 25일 오후 4시부터 오후 6시까지 국내 기관투자자 대상으로 기업설명회 개최

◆ CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 166,200 전일대비 4,200 등락률 -2.46% 거래량 182,310 전일가 170,400 2021.11.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피현장 소통만 50여회…'취임 9개월' 구자열 "수출기업 어려움 해결이 최우선" close =오는 25일 오전 9시부터 오후 6시 해외 기관투자자, 오는 30일, 12월1일 국내 기관투자자 대상으로 기업설명회 개최

◆ 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 198,700 전일대비 38,100 등락률 -16.09% 거래량 3,461,066 전일가 236,800 2021.11.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피하루 만에 코스피 3000선 하회…부각되는 유동성 축소 우려 close =24일과 오는 29일 국내외 기관투자자 대상으로 기업설명회 개최

◆ 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 535,000 전일대비 4,000 등락률 -0.74% 거래량 146,660 전일가 539,000 2021.11.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피하루 만에 코스피 3000선 하회…부각되는 유동성 축소 우려 close =종속회사 에코프로이엠에 720억원 규모 채무보증 결정

◆ 삼강엠앤티 삼강엠앤티 100090 | 코스닥 증권정보 현재가 19,800 전일대비 700 등락률 -3.41% 거래량 1,040,928 전일가 20,500 2021.11.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"삼강엠앤티, SK그룹 편입에 시너지 기대…목표가↑"주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장삼강엠앤티, SK에코플랜트 대상 2926억 유상증자 close =코스닥시장본부, 단일판매·공급계약의 해지 및 동 사실의 지연공시 사유로 불성실공시법인 지정

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr