바이든 "고유가는 산유국과 석유업체들 탓"

5000만 배럴 전략 비축유 방출 배경 설명

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령이 유가 상승의 원인이 산유국과 석유 관련 업체에 있다고 질책하면서 한국 등 동맹과 협력해 전략 비축유 방출로 유가 하락을 유도하겠다고 밝혔다.

바이든 대통령은 23일(현지시간) 백악관에서 경제 상황에 대해 연설하며 "미국인들이 높은 기름값에 직면한 이유의 큰 부분은 산유국들과 대기업들이 가격 하락을 위해 노력하지 않았기 때문이다"라고 주장했다.

바이든 대통령은 과거에도 휘발유 값이 배럴당 3달러 이상으로 치솟았지만 극복했다면서 "석유 값이 상승해 도전에 직면한 다른 나라 지도자들과 통화해 유가를 낮추기 위한 방법을 찾으려 했다"라고 설명했다.

바이든 대통령은 "역대 최대규모 비축유 방출이 공급을 지원하려는 방법이다. 인도, 일본, 한국, 영국, 중국도 동참하기로 했다"라면서 "이번 협력이 공급 부족을 다루기 위한 우리의 노력을 지원할 것"이라고 설명했다.

이날 오전 미국은 인도,일본,한국, 영국, 중국과 함께 5000만 배럴 규모의 비축유 방출을 발표했다.

바이든 대통령의 발언은 비축유 방출이 석유 증산 요구에 응하지 않고 있는 중동과 러시아 등 산유국을 압박하기 위함 임을 시사한 셈이다.

바이든 대통령은 비축유 방출 효과가 크지 않다는 비판을 의식한 듯 당장 유가가 낮아질 것이라고 예상하지 않았다.

그는 "하루아침에 고유가 문제를 해결하지는 못할 것이며 주유소 기름값이 하락하는 것을 보기 위해서는 시간이 걸릴 것이다"라고 예상했다.

기후 변화 대응을 위해 화석연료 의존도를 줄이려는 정책과 달리 원유 증산 노력에 나선 것에 대한 것에 대해서도 "장기적으로 석유에 대한 의존도를 줄일 것이지만 지금은 석유 가격을 낮추기 위해 해야 할 일을 하겠다"라고 다짐했다.

바이든 대통령은 중산층과 노동자 가정의 유가 부담이 크다면서 최근 유가가 약 10% 하락했음에도 주유소 휘발유 가격이 별다른 변동이 없다는 점도 지적했다.

그는 "주유소 휘발유 가격은 조금도 변하지 않았다. 휘발유 공급업체들이 유가 하락분을 독차지하고 있다"라고 비판하며 미국인들이 갤런당 25센트 이상을 더 지불하고 있다고 주장했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr