[날씨]내일 강추위 계속…아침 수도권에 눈

[아시아경제 이선애 기자] 24일에도 강추위는 계속된다. 아침까지 수도권에는 눈발이 계속 날리겠다.

기상청은 경기남서부와 충청, 전북, 경상서부내륙에 24일 아침(오전 6~9시)까지 눈이나 비가 이어질 것으로 내다봤다.

경기남서부 외 수도권과 강원내륙·산지에는 같은 시간까지 산발적으로 눈이 날릴 것으로 전망했다.

전남북부와 제주는 23일 밤까지만 눈이나 비가 올 것으로 예상됐다.

경기남서부·충청·경상서부내륙엔 23일과 24일 양일간 내린 눈이 1㎝ 안팎으로 쌓이겠고 경기남서부 외 수도권과 강원내륙·산지 적설량은 0.1㎝ 미만이겠다.

추위도 아침까지 이어지겠다.

경기북부와 강원내륙·산지는 아침기온이 영하 5도 밑으로 내려가고 그 밖의 중부지방과 경북도 아침기온이 0도 안팎에 머물겠다.

바람까지 세게 불면서 실제 기온보다 더 춥게 느껴지겠다.

낮 기온은 6~15도로 23일(1.5~10.3도)보다 다소 오르겠다.

24일 오후와 25일 사이 추위가 잠깐 풀리나 이후 26일부터 28일 아침까지 다시 춥겠다.

주요 도시 예상 최저·최고기온은 서울 영하 3도와 영상 8도, 인천 영하 1도와 영상 8도, 대전 영상 1도와 영상 12도, 광주 영상 5도와 영상 13도, 대구 영상 2도와 영상 13도, 울산 영상 3도와 영상 13도, 부산 영상 6도와 영상 15도다.

곳곳에 강풍·풍랑특보가 발효될 정도로 바람이 세게 부는 덕에 미세먼지는 전국이 '좋음' 또는 '보통' 수준이겠다.

