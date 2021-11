진중권, 尹측 향해 "자기들 힘으로 이길 수 있다고 생각하는 모양"

"그게 후보 판단이라면 할 수 없다...야당이라 화력지원 해줬는데, 이젠 그럴 필요 없어져"

[아시아경제 김소영 기자] 진중권 전 동양대 교수가 김종인 전 비상대책위원장의 윤석열 선대위 합류 문제를 두고 "무산된 듯. 장제원, 권선동, 김병준, 김한길 데려다가 뭘 하려는 건지 이해할 수 없네"라는 입장을 밝혔다.

진 전 교수는 23일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "자기들만의 힘으로도 이길 수 있다고 생각하는 모양"이라며 "그게 후보의 판단이라면 할 수 없는 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "이건 자리의 문제가 아니라 근본적으로 선거의 기조와 보수의 혁신에 관련된 노선의 문제다. 아무리 얘기해도 이걸 이해를 못 하는 듯"이라고 지적했다.

이어 "민주-국힘 싸움에는 관망 모드로 들어간다. 그래도 여당을 견제하는 야당이라고 화력지원을 해주었는데, 이젠 그럴 필요가 없어졌다"고 말했다.

그러면서 "(이길)가능성이 5:5라면 자기들끼리 해도 되겠다는 생각을 할 만도 하다. 이제 진보의 재구축, 강화와 확장에 도움이 되는 일을 찾아봐야겠다"고 마무리했다.

진 전 교수는 앞서 지난 13일에도 윤석열 측 인사들을 향해 "벌써 다 이긴 것처럼 신났던데 자기들(친이계)끼리 해보라고 하라"며 "중도층이 고작 무능한 친이계 먹을 밥상 차려주려고 정권 교체를 바라는 것은 아니다. 초등학생에게 임명장 돌리는 애들 데리고 대체 뭔 선거를 치르냐"고 비판했다.

한편 윤 후보는 이날 서울 중구 동대문디자인플라자에서 개최된 MBN 보고대회 참석을 위해 이동하던 중 김 전 위원장에 대해 묻는 질문에 "모르겠다. 그 양반 말씀하는 건 나한테 묻지 말라"는 날 선 반응을 내놨다.

