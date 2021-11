[전두환 사망]李 "조문 생각 안해"VS 尹 "조문 가야되지 않나"

[아시아경제 금보령 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보가 23일 전두환 전 대통령의 사망 소식을 듣고 정반대 입장을 나타냈다.

이 후보는 이날 서울 여의도 당사에서 공약을 발표한 이후 기자들과 만나 전 전 대통령 사망 이야기를 전해 듣고 "우선 전두환씨라고 하는 게 맞겠죠. 대통령 예우를 박탈 당했기 때문"이라는 반응을 보였다.

이 후보는 "전씨는 명백한 내란, 학살 사건의 주범"이라며 "자신의 사적 욕망을 위해 국가권력을 찬탈했던 용서 받지 못할 범죄에 대해 마지막 순간까지도 반성하고 사과하지 않았다"고 비판했다.

이어 이 후보는 "참으로 아쉽게 생각하고 다시는 이런 일이 생기지 않았으면 좋겠다는 생각이 든다"고 했다.

조문 여부를 묻는 질문에 이 후보는 "현재 조문을 생각하지 않고 있다"고 답했다.

반면 윤 후보는 이날 대선 경선 예비후보들과의 오찬 직전 기자들과 만난 자리에서 "돌아가신 분에 대해서는 삼가 조의를 표하고 유족에게 위로의 말씀을 드린다"고 말했다.

'조문 계획'을 묻자 윤 후보는 "아직 언제 갈지는 모르겠는데 준비 일정을 봐서 전직 대통령이니까 가야되지 않겠나 이렇게 생각하고 있다"고 밝혔다.

'전 전 대통령이 5·18 관련 아무런 얘기도 남기지 않고 사망했다'는 말에는 "지금 돌아가셨고 상중이니까 정치적인 얘기를 그분과 관련지어 하는 건 시의적절하지 않은 것 같다"고 얘기했다.

