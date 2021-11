[전두환 사망] 12·12 군사쿠데타, 사죄는 없었다

23일 오전 서울 연희동 자택에서 숨져…靑 오전까지 별다른 입장 내놓지 않아

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] 전두환 전 대통령이 23일 오전 8시40분께 서울 서대문구 연희동 자택에서 숨졌다. 향년 90세. 그는 고령인 데다 지병도 앓아 건강이 좋지 못한 상태였다.

고 노태우 전 대통령이 지난달 26일 세상을 떠난 데 이어 한 달도 되지 않아 12·12 군사반란의 또 다른 주역이 세상을 등진 것이다. 경찰은 이날 오전 8시55분께 신고를 받고 현장으로 출동해 9시12분 전 전 대통령의 사망 사실을 확인했다. 그의 시신은 자택 인근 신촌 세브란스병원으로 옮겨질 예정이다.

1931년 1월23일 경남 합천군에서 태어난 그는 육사 11기 출신이다. 군에서 사조직인 ‘하나회’를 토대로 세력을 확장했다. 12·12 군사반란을 이끌면서 신군부 시대를 열었다.

그는 1980년 5·18 광주 민주화 운동을 유혈진압한 책임 당사자다. ‘광주는 폭동’ ‘전재산 29만원’ 등 그가 남긴 어록은 논란의 대상이었다. 그는 자신의 역사적 과오에 대한 참회도, 5·18 민주화 운동에 대한 반성도 하지 않은 채 세상을 떠났다. 그는 퇴임 이후 내란 등의 혐의로 무기징역을 선고받았지만 1997년 12월 특별사면으로 석방됐다.

청와대는 그의 사망과 관련해 이날 오전까지 별다른 입장을 내놓지 않았다. 다만 대응 방향을 놓고 긴박하게 움직이고 있다. 대통령 비서실을 중심으로 장례 문제와 추모 메시지 발신, 대통령 조화 조치 여부 등을 점검한 것으로 전해졌다.

청와대 관계자는 23일 "코스타리카 대통령과 문재인 대통령이 지금 정상회담 중"이라며 "티 타임(오전회의)도 오후 2시로 미뤄졌기 때문에 그 전까지는 어떤 것도 결정할 수 없다"고 말했다.

