동부건설은 서울시 서초구 방배동 593-98외 3필지에 공급하는 도시형생활주택 '방배 센트레빌 프리제' 청약을 23일 접수한다고 이날 밝혔다.

단지는 지하 2층~지상 6층 총 90가구 규모이며, 이 중 전용면적 50~81㎡ 23가구가 일반분양된다. 전용면적 별로는 △50㎡ 2가구 △64㎡ 3가구 △67㎡ 7가구 △68㎡ 6가구 △69㎡ 3가구 △81㎡ 2가구 등이다.

당첨자 발표는 24일이며, 정당 계약은 25일 진행할 예정이다. 청약 조건은 만 19세 이상이고, 서울특별시, 인천광역시, 경기도 거주자 및 법인이라면 유주택자도 청약통장 없이 청약할 수 있다. 청약 신청은 방배 센트레빌 프리제 공식 홈페이지를 통해 가능하다.

