尹 '종부세 폭탄' 발언에 강성범 "군대 안 가서 폭탄이 뭔지 모르는 듯"

윤석열 '종부세 재검토' 발언 두고 공개 비판

"종부세 줄이면 다주택 처분한 사람들 바보 되는 것"

"종부세 내는 이들, 절대다수는 부러움 대상"

[아시아경제 임주형 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 문재인 정부의 부동산 정책을 비판하면서 "내년 종합부동산세(종부세) 폭탄 걱정은 없게 하겠다"라고 강조한 것에 대해, 코미디언 강성범이 "윤 후보가 군대를 안 갔다 오셔서 폭탄이 어떤 건지 모르는 것 같다"라고 꼬집었다.

강성범은 22일 자신의 유튜브 채널 '강성범TV'에 올린 영상에서 "(윤 후보는) 군부대 시찰 가셔서 폭탄 터지는 거 구경 한번 하고 오셔야 한다"라며 이같이 말했다.

앞서 윤 후보는 지난 14일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "대통령이 되면 종부세를 전면 재검토할 것"이라며 "종부세 대상자들에게는 그야말로 '세금 폭탄'일 수밖에 없다. 특히 1주택 보유자들 중에는 수입이 별로 없는 고령층도 있다"라고 밝혔다.

구체적인 방안으로는 "양도소득세 세율을 인하하고, 공시가격 인상 속도를 낮추고, 1가구 1주택자에 대해서는 매각하거나 상속할 때까지 (양도세) 납부를 유예하는 제도 도입을 고려하겠다"며 "중장기적으로는 아예 종부세를 재산세에 통합하거나 1주택자에 대해서는 면제하는 방안도 검토할 것"이라고 설명했다.

이에 대해 강성범은 "종부세 매기는 기준 시가는 20억원이면 실제 가격은 25~26억원이다. 이 정도면 세금 낼 만하지 않나"라며 "물론 내는 사람은 짜증 나겠지만, 폭탄이라는 말에 그 짜증이 증폭된다. 정치인들은 그런 마음을 이용하는 것"이라고 지적했다.

이어 "1주택자에 대한 종부세를 더 줄여야 한다는 말은 공감한다"라면서도 "당장은 (종부세 재검토는) 안 된다. 형평에 맞지 않기 때문"이라고 주장했다. 앞서 정부가 다주택자에 대한 종부세를 인상하겠다는 방침을 발표했는데, 이 상황에서 돌연 정책을 번복하면 그동안 주택을 처분해 온 가구는 억울하지 않겠느냐는 설명이다.

그러면서 "세금 오른다고 겁먹고 비싼 집 정리하고, 다주택 처분한 사람들은 바보가 될 것"이라며 "집 사지 말라는 정부 이야기 믿고 안 샀다가 바보 됐던 경우와 마찬가지다"라고 강조했다.

강성범은 "지금 세금 많이 내게 된 분들은 '비싼 집 갖고 있으면 세금 때린다', '여러 채 갖고 있으면 세금 더 때린다'는 거 알고 있다. 그래도 더 갖고 있다가 재산이 엄청 늘어났다"며 "세금 미리 줄이려고 부부 명의로 바꾸거나, 자식한테 증여해 놓은 분들도 많다. 그 가운데 억울하신 분들도 있겠지만, 절대다수는 부러움 받는 사람들"이라고 주장했다.

이어 "그런데 그게 뭐가 폭탄인가. 이미 예고했고, (갑작스러운 세금 인상을) 피할 방법이 있었다"라며 "폭탄은 갑자기 터지는 것"이라고 꼬집었다.

그러면서 "지금 비싼 집 가진 분들, 집 여러 채 가진 분들이 국민의힘 지지하는 건 이해된다"라면서도 "그렇지 않은 분들이 '이 정부가 집값 올렸으니 정권 바꿔야 한다'라고 생각한다면 한번 더 생각해야 한다"라고 거듭 촉구했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr