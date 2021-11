대우조선, 함정 사이버보안 세미나 후원

[아시아경제 최대열 기자] 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 26,000 전일대비 150 등락률 +0.58% 거래량 186,618 전일가 25,850 2021.11.22 11:31 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “현대미포조선, 가장 빠른 회복세 예상돼”[클릭e종목]"대우조선해양, 회복까지는 시간이 필요"대우조선 3Q 영업손 190억원…적자전환 close 은 해군과 고려대 정보보호대학원이 공동 개최한 2021 해양 사이버보안 세미나를 후원했다고 22일 밝혔다. 이날 행사에는 함정 사이버보안기업 디에스랩컴퍼니, 한국선급, 에스원, HMM오션서비스 등 관련 기관이 참가했다.

함정 무기체계 사이버방호 발전방안을 비롯해 함정 설계기술 방향, 선박 통합 사이버위협 대응체계, 해사 사이버보안 인증현황·전망, 스마트 항만·조선소 보안 등 해양 사이버보안을 강화하기 위한 다양한 방안이 논의됐다. 스마트함정·자율운항선박 등이 최근 개발되면서 사이버 보안에 관한 관심이 높아지고 있어 마련된 자리다. 함정은 해킹 시 국가 안보에 큰 피해로 이어질 수 있어 중요성이 한층 강조된다.

대우조선은 2019년부터 함정사이버보안 연구를 시작해 고려대, 강소기업과 함께 사이버보안 연구회를 발족하는 등 함정 보안기술 발전을 위해 기술협력을 추진해왔다. 유수준 대우조선해양 특수선사업본부장은 "한국형 경항공모함(CVX), 차세대구축함(KDDX)과 같은 차세대 첨단 함정을 효과적으로 운용하기 위해 체계종합업체로서 전문 연구기관, 대학, 기업과 함께 우리 해군의 해상 전력 사이버 생존성 강화에 앞장설 것"이라고 말했다.

