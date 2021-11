테슬라도 반도체 공급난 직격탄…미완성제품 출고

[아시아경제 권재희 기자] 미 전기차업체 테슬라도 전 세계적인 반도체 부족 사태의 여파를 피해갈 수는 없었다. 테슬라는 반도체 부족으로 일부 부품이 빠진 차량을 고객에게 인도하고 있는 것으로 드러났다.

14일(현지시간) 전기차 전문지 일렉트릭에 따르면 테슬라는 C타입 USB 포트가 미장착된 일부 '모델 3'과 '모델 Y' 차량을 고객들에게 인도하고 있는 것으로 나타났다. 일렉트릭은 이에 대해 반도체 부족 사태 때문이라고 분석했다.

소셜미디어(SNS)에도 지난 11일부터 USB 포트가 없는 차량을 인도받았다는 테슬라 구매자들의 글이 올라오고 있으며, 일부는 휴대전화 충전패드도 작동하지 않는다는 불만을 쏟아내고 있다.

일부 구매자들은 차량 인도 전 이 같은 사실을 통보받았으나, 아무런 사전알림 없이 불완전한 차량을 인도받은 고객도 있는 것으로 전해졌다.

테슬라는 다음 달쯤 부품이 확보되면 추후 USB 포트를 장착해주겠다는 입장이라고 일렉트렉은 전했다.

독일 BMW와 미국 제너럴모터스(GM)도 최근 반도체 부족 사태로 터치스크린이나 충전 패드 등을 제외한 차량을 출고하고 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 반도체 부족이 내년까지 이어질 것이란 전망이 우세해지면서 제조업체들이 테슬라처럼 일부 부품을 뺀 채 제품을 출고하거나 재설계를 통해 반도체 사용량을 줄이는 등 제2의 해결책을 찾고 있다고 소개했다.

보스 프로덕트는 설상차의 썰매 날(블레이드)을 조종하는 전자식 휴대 컨트롤러를 최근 예전 조이스틱 방식으로 전환했다.

공항·대학 내에서 쓰이는 전기 순찰차를 생산하는 T3모션은 제품 설계를 다시 해 반도체 장착 개수를 줄이는 방법을 택했다.

설상차 생산업체인 폴라리스는 테슬라처럼 추후 설치를 조건으로 일단 재고가 없는 대형 GPS 스크린을 뺀 제품을 고객에게 인도하고 있다고 WSJ은 전했다.

