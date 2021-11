[e공시 눈에띄네]코스피 - 11일

[아시아경제 지연진 기자]

<장 마감 후 주요공시>

◆ 한진중공업 한진중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 8,880 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,870 2021.11.12 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일한진重, 중형 컨테이너선 4척 수주…2.7억달러한진중공업, 컨테이너 운반선 4척 수주 계약...3105억 규모 close = 12월22일 정관 일부 변경 등을 위한 임시주주총회 개최

◆ 미래에셋증권 미래에셋증권 006800 | 코스피 증권정보 현재가 8,760 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,820 2021.11.12 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"미래에셋증권, 투자자산 이익 실현중"미래에셋증권, 3분기 누적 기준 업계 최고 영업이익 달성미래에셋증권, 3분기 영업익 3972억...전년 동기比 35%↑ close = 3분기 매출액 3조3936억원(+32.3%), 영업이익 3971억원(+35.0%), 당기순이익 3398억원(+47.1%) 기록

◆ LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 89,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 91,200 2021.11.12 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 김부겸 총리, 정의선 회장 22일 회동…청년 일자리 논의 LG, 3분기 영업익 6125억…작년 동기 대비 15%↓최태원-이재명 "네거티브 규제로 전환해야"…경제계 먼저 찾은 이재명(종합) close = 3분기 매출액 2조268억원(+6%), 영업이익 6125억원(-15%), 당기순이익 5665억원(-26%)

◆ 지역난방공사 지역난방공사 071320 | 코스피 증권정보 현재가 40,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 40,100 2021.11.12 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “지역난방공사, 부담되는 원가 상승”[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일지역난방공사, 2Q 영업손실 312억원 close = 3분기 매출액 4070억원(+40.6%), 영업적자 374억원(-188.8%), 당기순적자 333억원(-47.7%)

◆ SPC삼립 SPC삼립 005610 | 코스피 증권정보 현재가 73,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 73,600 2021.11.12 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피 소폭 상승 마감.. 외인은 중국 갔나SPC삼립, ESG경영 선포 "지속가능한 식문화 조성"[클릭 e종목] "SPC삼립, 사업 확장 기대감에…목표가 11%↑" close = 3분기 매출액 7460억원(+13.4%), 영업이익 138억원(+4.6%), 당기순이익 55억원(+449.0%)

◆ TYM TYM 002900 | 코스피 증권정보 현재가 1,780 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,780 2021.11.12 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 TYM, 자회사 KAM홀딩스 흡수합병TYM, 3분기 영업이익 35억원…전년比 61.8%↓“서린바이오”에 이어 하나 더! 끝나지 않았다! 신기록 달성할 NEW 바이오! close = 케이에이엠홀딩스를 흡수합병

◆ 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 61,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 62,700 2021.11.12 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 씨에스윈드, 기대 이하의 실적 4분기 넘어설까씨에스윈드, 핀란드·대만에 117억원 규모 윈드타워 공급[클릭e종목]"씨에스윈드, 단기 실적 부진보다 업황 개선에 주목" close = 스웨덴의 지멘스가메사(Siemens Gamesa Renewable Energy) 110억원 규모의 윈드타워 공급계약 체결

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr