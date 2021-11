[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 정호연이 여신 같은 드레스 자태를 자랑했다.

정호연은 최근 자신의 인스타그램에 "LACMA(LA카운티 뮤지엄 오브 아트)에서 필름 갈라 행사(Film Gala at @lacma)"라는 글과 함께 루이비통 인스타그램 계정을 태그했다.

사진 속 그녀는 블랙 민소매 드레스를 입고 우아함을 뽐내고 있다. 지난 8일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 넷플릭스 화제작 '오징어 게임'의 미국 프로모션 행사에 참석할 당시 찍은 사진으로 보인다.

한편 모델 출신 정호연은 연기 데뷔작인 넷플릭스 오리지널 시리즈 '오징어 게임' 광풍으로 전성기를 달리고 있다. 인기에 힘입어 루이비통 앰버서더로 발탁되며 화제를 모았다.

