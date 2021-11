넷플릭스 '오징어게임' 누릴 때…디즈니+ 210만명 순증 그쳐

10일(현지시간) 3분기 실적 발표

디즈니+ 순증폭 전분기 대비 급감

"4분기 마블·픽사 오리지널 콘텐츠 출격"

[아시아경제 차민영 기자] 3분기 넷플릭스가 '오징어 게임' 등으로 유료 가입자가 440만명이나 순증한 반면 디즈니플러스(+)는 210만명 증가에 그친 것으로 나타났다.

디즈니는 10일(현지시간) 장 마감 이후 실적 콘퍼런스콜에서 스트리밍 서비스 디즈니+ 가입자수가 3분기(디즈니 자체기준 4분기) 210만명 순증했다고 밝혔다. 전분기 1260만명에 비해서는 크게 줄었다.

디즈니+ 총 가입자수는 1억1810만명으로 전분기 1억1600만명에서 1.8% 늘어나는데 그쳤다. 미국 CNBC는 "구독자 수는 여전히 증가하고 있지만 성장은 둔화되고 있다"고 짚었다.

경쟁사인 넷플릭스는 3분기 한국 오리지널 시리즈 오징어 게임 등의 성공에 힘입어 가입자 반등에 성공한 바 있다. 넷플릭스의 분기 가입자수는 440만명 순증으로 전분기 100만명 증가에서 순증 폭을 확대하며 넷플릭스 둔화에 따른 시장 우려를 불식시켰다. 블룸버그통신에 따르면 넷플릭스가 오징어 게임으로 벌어들인 수익은 1조원에 가까운 것으로 추정됐다. 패러디물도 양산하며 전세계적 신드롬을 일으켰다.

4분기 역시 넷플릭스가 더 밝은 전망을 내놨다. 넷플릭스는 4분기 콘텐츠 수급 기조 회복에 따라 신규 가입자 850만명 순증을 기대하고 있다고 밝힌 바 있다. 반면 디즈니의 경우 지난 9월 골드만삭스 행사에서 밥 책 CEO가 "(디즈니+) 부문 성장이 일부 역풍을 맞았다"면서 4분기 스트리밍 가입자 증가 폭이 저조한 수백만명에 그칠 것이라고 밝힌 바 있다.

다만 디즈니 최고재무책임자(CFO)인 크리스틴 맥카트니는 이날 실적 콘퍼런스콜에서 "4분기는 디즈니, 마블, 스타워즈, 픽사 등이 오리지널 콘텐츠를 한 분기에 선보이는 첫 분기가 될 것"이라면서 "'미스 마블', '피노키오' 등 기대작들도 포함돼 있다"고 강조했다.

글로벌 팬데믹 완화가 스트리밍 시장에 미치는 영향은 복합적이다. CNBC는 "전염병 증가세가 줄어들면서 외부활동이 늘었고 스트리밍 서비스 성장 둔화도 나타났다"며 "그럼에도 스트리밍 가입자 증가라는 일반적인 추세는 계속되는 것으로 관측된다"고 짚었다. 콘텐츠 생산 역시 더 활기를 띌 것으로 전망됐다.

한편, 디즈니는 디즈니+를 이달 한국 포함 아시아 지역 다수에서 선보인다. 오는 12일부터 한국 내 서비스를 개시하며 LG유플러스와 IPTV 독점계약을 체결했다. 모바일 부문에서는 LG유플러스와 더불어 KT가 함께 서비스를 제공한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr