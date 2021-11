미래에셋그룹, 현대중공업지주와 신성장 펀드 결성

약 340억 규모로 디지털헬스케어, 바이오 등 신사업 분야 투자

국내 1위 병원인 서울아산병원과 같이 협력해 디지털헬스케어·바이오분야 기업들 발굴

[아시아경제 송화정 기자]미래에셋그룹은 현대중공업지주와 함께 신성장동력 발굴을 위한 펀드를 결성한다고 10일 밝혔다.

미래에셋그룹과 현대중공업지주는 국내 디지털헬스케어, 바이오 분야의 유망 스타트업에 투자하는 펀드를 결성하고 펀드에는 미래에셋증권, 미래에셋생명, 대웅제약, 아산재단 등도 참여 할 예정이다. 펀드의 존속기간은 10년이다.

미래에셋그룹은 투자전문 금융그룹으로, 담당 심사역들의 풍부한 국내외 네트워크 및 다수의 유망 디지털 헬스케어 및 바이오 기업들을 포트폴리오를 활용하여 피투자 기업에 대한 해외시장진출 및 유망 기업들 과의 네트워크 연결까지의 다양한 서비스와 차별화된 금융솔루션을 제시할 계획이다.

현대중공업지주는 신사업을 준비하기 위해 디지털 헬스케어 및 바이오 분야를 중심으로 서울아산병원과 시너지 확보가 가능한 분야에 대해 투자, 육성 및 추후 인수도 포함한 사업 확장을 추진할 계획이다.

양사는 이번 펀드 조성이 디지털 헬스 및 바이오 벤처기업의 비즈니스 생태계를 활성화하고 경제의 역동성을 높이는 데에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

코로나 팬데믹 이후로 글로벌 비대면 헬스케어 시장은 폭발적으로 성장하고 있으며 다수의 디지털 헬스케어 관련 벤처들이 높은 밸류에이션에 투자 유치 성과를 내며 유니콘 반열에 들어서고 있다. 치료제 시장과는 다르게 인수합병(M&A) 등의 융합 형태가 활발히 나타나는 이유는 의사 및 환자 간의 수요를 양쪽에서 충족시켜야 하는 시장 특성 때문이며 플랫폼 형태의 원격진료 회사 또는 약물, 보험 등의 사후관리 형태의 서비스 등 다양한 신규 비즈니스 모델이 생겨나고 있는 것을 특징으로 하고 있다.

미래에셋그룹 관계자는 "양사는 이러한 시장환경 속에서 새로운 비즈니스 모델 및 투자 모델에 신속하게 대응할 수 있도록 디지털 헬스케어 및 바이오 분야의 벤처기업에 전략적으로 투자를 집행할 예정"이라며 "미래를 위한 성장동력을 발굴함과 동시에 대기업과 벤처기업 간 오픈 이노베이션(Open Innovation)을 추진하는 것을 목표로 할 예정"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr