외국인, 6주만에 '사자'…코스피 팔고 코스닥 사고

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 6주만에 매수세로 돌아섰다. 코스피에서는 '팔자'를 지속했으나 매도 규모가 큰 폭으로 줄었고 코스닥에서는 '사자'를 나타냈다.

7일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 1일부터 5일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 3836억원을 순매수했다. 외국인은 코스피시장에서 100억원을 팔아치웠으나 코스닥시장에서 3936억원을 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 755,000 전일대비 4,000 등락률 +0.53% 거래량 190,977 전일가 751,000 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 삼성, 6~7일 하반기 신입 공채 GSAT 시행…네 번째 온라인 시험삼천피 실패하고 천스닥은 유지…횡보 속 韓증시 마감"3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성SDI를 1749억원 순매수했다. 뒤이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 1,500 등락률 -1.15% 거래량 2,810,726 전일가 130,000 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 삼천피 실패하고 천스닥은 유지…횡보 속 韓증시 마감카카오그룹株, 엇갈린 시총 희비"3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로 close 를 1630억원 사들였다. 이밖에 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,000 전일대비 1,000 등락률 +1.15% 거래량 2,934,816 전일가 87,000 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 "3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패코스피 오후 들어 상승 폭 줄여…3000선 아래로 close (1530억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 107,000 전일대비 1,000 등락률 +0.94% 거래량 2,523,345 전일가 106,000 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 [단독] TSMC, 마감시한 사흘 남기고 美정부에 반도체 자료 제출삼천피 실패하고 천스닥은 유지…횡보 속 韓증시 마감"세계 D램 시장, 내년 '과잉 공급' 전환…하반기엔 가격반등 가능성" close (1212억원), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 499,100 전일대비 43,200 등락률 +9.48% 거래량 958,698 전일가 455,900 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 삼천피 실패하고 천스닥은 유지…횡보 속 韓증시 마감임상 3상완료! 수익률 신화, “신풍제약” 뛰어 넘는 역대급 新바이오주"카카오페이" 보다 큰거온다, 또 크게 터질 "ㅇㅇㅇ"입수! close (1177억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 1,000 등락률 +0.47% 거래량 686,779 전일가 214,000 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 삼천피 실패하고 천스닥은 유지…횡보 속 韓증시 마감"3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로SK·현대차·GM 투자한 美 배터리社, 차세대 제품 선봬 close (1065억원), HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 26,700 전일대비 300 등락률 -1.11% 거래량 2,349,352 전일가 27,000 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’한달새 12% 미끄럼 탄 운송株외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고 close (673억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 410,500 전일대비 1,000 등락률 -0.24% 거래량 309,468 전일가 411,500 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 삼천피 실패하고 천스닥은 유지…횡보 속 韓증시 마감"3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로코스피, 외인·기관 동반 매수에 상승 마감...삼천피 회복은 실패 close ·618억원), KT&G KT&G 033780 | 코스피 증권정보 현재가 86,100 전일대비 600 등락률 +0.70% 거래량 796,544 전일가 85,500 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]"KT&G, 주주환원 정책 강화로 주가 회복 기대"KT&G, 주주가치 제고.. 자사주 410만주 취득 결정외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여 close (608억원), SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 247,500 전일대비 2,000 등락률 -0.80% 거래량 378,328 전일가 249,500 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 SK㈜, 지속가능경영보고서 3년 연속 우수 보고서상 수상SK·현대차·GM 투자한 美 배터리社, 차세대 제품 선봬[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일 close (606억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 170,000 전일대비 1,000 등락률 +0.59% 거래량 1,597,937 전일가 169,000 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개"쎄미시스코" 129 % 누적 수익 중! 후속 종목 4개 공개! 2시간 후 마감!"테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개 close 였다. 외국인은 지난 주 카카오페이를 2864억원 순매도했다. 이어 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,200 전일대비 400 등락률 -0.57% 거래량 12,667,743 전일가 70,600 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 '갤럭시S22 울트라' 실물 유출?… S펜 내장하고 '갤노트' 배턴 이어받을까? "테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개[단독] TSMC, 마감시한 사흘 남기고 美정부에 반도체 자료 제출 close 를 1302억원 팔았다. 이밖에 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 285,000 전일대비 12,500 등락률 -4.20% 거래량 755,034 전일가 297,500 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 철강업계 "탄소중립 위한 정부 기금 필요…배출권 거래제 개선해야"'탄소중립'이 쏘아올린 고철값철강업계, 탄소중립 위해 '전기로' 비중 늘리니 고철값 '휘청' close ·1167억원), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 57,200 전일대비 2,800 등락률 -4.67% 거래량 2,124,636 전일가 60,000 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 카카오그룹株, 엇갈린 시총 희비'땡큐'파월…비둘기 기조에 국내 증시 1%대 상승카카오페이 ‘웃고’, 카카오뱅크 ‘울고’ close (1125억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 786,000 전일대비 4,000 등락률 -0.51% 거래량 173,098 전일가 790,000 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 삼천피 실패하고 천스닥은 유지…횡보 속 韓증시 마감LG화학, 환경·과학 공헌활동 대학생 멘토단 20명 모집"3000피 어렵네"…코스피 장초반 주춤하며 다시 2900대로 close (1021억원), 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 80,200 전일대비 700 등락률 -0.87% 거래량 684,458 전일가 80,900 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 中 소비둔화에 면세·화장품株 '울상'…광군제에 쏠리는 눈상속세 때문에…이부진, 삼성전자 주식 담보로 1000억원 대출위드 코로나 앞두고…녹록치 않은 호텔신라 close (1013억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 624,000 전일대비 29,000 등락률 +4.87% 거래량 713,135 전일가 595,000 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승[특징주] 엔씨소프트 '급락' 카카오게임즈 '상승'[특징주] 엔씨소프트, 리니지W 출시했지만 주가급락 close (923억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 37,600 전일대비 350 등락률 -0.92% 거래량 1,762,415 전일가 37,950 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 신한지주, 3분기 영업이익 1조6039억원…전년比 9.24%↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일증권사 3분기 실적 피크아웃 현실화 close (594억원), 우리기술투자 우리기술투자 041190 | 코스닥 증권정보 현재가 10,900 전일대비 200 등락률 -1.80% 거래량 3,716,938 전일가 11,100 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 정부 전폭지원! 390조 시장 독점한다! 내일 바로 上, 上, 上"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (362억원), 아프리카TV 아프리카TV 067160 | 코스닥 증권정보 현재가 225,200 전일대비 4,200 등락률 +1.90% 거래량 140,383 전일가 221,000 2021.11.05 15:30 장마감 관련기사 너도나도 ‘NFT’…확인 필요한 리스크 아프리카TV, 3Q 영업이익 231억원…전년동기대비 64%↑'메타버스 ETF' 사모으는 개인투자자들 close (328억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

당분간 코스피 3000선 중심의 박스권이 지속될 것이란 전망이다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "신흥국 주가 상승의 키는 글로벌 공급망 차질 해소인데 아직까지는 시간이 더 필요하다"면서 "현 시점에서는 한파 우려에 따른 에너지 수급 불안, 단계적 일상회복(위드코로나) 전환에 따른 겨울 휴가시즌 해외여행 확대 기대, 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26) 정상회의 합의에 따른 친환경 분야 투심 개선 등이 단기 트레이딩 가능한 이슈라고 판단된다"고 말했다.

