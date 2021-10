황교익 "김어준이 이재명 지지? 인간적 이해와 애정일 뿐"

김어준 "이재명, 돈·줄·백없이 혼자서 여기까지…도와줘야"

[아시아경제 허미담 기자] 방송인 김어준씨가 유튜브 방송에서 더불어민주당 대선 후보로 선출된 이재명 경기지사를 공개적으로 지지해 논란인 가운데 맛 칼럼니스트 황교익씨는 25일 "김어준은 이재명을 지지한 게 아니다"고 했다.

황 씨는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "김어준이 이재명에 대해 한 말은 인간적 이해와 애정이지, 정치적 지지가 아니다"라며 이같이 말했다.

그는 "정치적 지지가 되려면 적어도 이재명의 정치 철학과 비전에 대해 동의를 해야 하는데, 김어준의 말에는 그런 게 없다"고 말했다.

앞서 김 씨는 지난 24일 유튜브 채널 '딴지 방송국'에 올라온 '김어준의 다스뵈이다'에서 "이재명은 혼자서 여기까지 왔다"면서 "지금부터는 당신들이 좀 도와줘야 한다"고 사실상 지지 선언을 했다.

김 씨는 "돈, 줄, 백으로부터 도움받지 않고 자기 실력으로 돌파한 사람의 길은 어렵고 외롭다. 그 길로 대선 후보까지 가는 사람은 극히 드물다"며 "그래서 이재명이 우리 사회 플랫폼이 될 자격이 있다"고 말했다.

황 씨는 이에 대해 "내가 수년간 '극렬문빠'에게 인신공격을 당하기 시작한 게 '이재명을 이해할 필요가 있다'라는 말 때문이었다"며 "그들은 나를 이재명 지지자라고 했다"고 꼬집었다.

아울러 "나는 문재인을 지지했지, 이재명을 지지한 적이 없다고 해도 그들은 못 알아들었다"며 "인간적 이해와 정치적 지지를 분별 못 하는 지적 수준의 인간 집단이 극렬문빠"라고 비난했다.

이후 해당 발언이 김 씨를 옹호하는 것 아니냐는 지적이 일자 황 씨는 재차 페이스북에 글을 올려 "저와 김어준 사이는 결코 서로 옹호해주고 어쩌고 하는 사이가 아니다"라고 했다. 그는 "제가 출연한 '뉴스공장'을 한 번이라도 들어봤으면 충분히 알 수 있을 터"라고 덧붙였다.

한편 김 씨의 발언에 대해 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장 캠프의 김병민 대변인은 "김 씨가 대선을 앞두고 내놓고 여당 후보 선거운동을 하고 나섰으니 그에게 더는 방송 진행을 맡길 수 없다"고 불쾌한 심경을 드러내기도 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr