'환경 의식 상위 1% 대학'‥ 남양주시, '에코폴리스대학' 개설

시민 주도 환경 의식 개선 협의체 '주부 에코폴리스' 대상

[아시아경제 라영철 기자] 경기 남양주시는 "25일부터 시민 주도 환경 의식 개선 협의체 주부 에코 폴리스를 대상으로 에코 폴리스 대학을 운영한다"고 이날 밝혔다.

시에 따르면, 지난 6월 말부터 활동을 시작한 주부 에코폴리스 300여 명은 환경 정화 활동을 비롯한 온·오프라인 홍보와 소통 활동, 무단 투기 지역 신고 등을 통해 시민 주도 환경 의식 개선에 중추적인 역할을 맡고 있다.

앞서 시는 지난 1일부터 열흘 간 에코 폴리스 대학 교육생을 모집했으며, 오는 11월 24일까지 5주간 교육 과정을 진행한다.

교육 과정은 '환경을 배우다(Education)·느끼다(Sense)·함께 가다(Sense)'를 주제로 ▲제로 웨이스트 미니멀 라이프 ▲업 사이클링 ▲영화로 보는 환경인문학 등 환경 관련 과정 ▲사진 촬영 기법 ▲SNS 전문가 등 주부 에코폴리스 활동 지원으로 구성했다.

조광한 남양주시장은 에코 폴리스 대학 입학식에서 "시민들이 지속적으로 환경 문제에 관심을 갖고 환경 보호를 실천하기 위해 다양한 방식의 접근이 필요하다"면서 "에코폴리스대학이라는 새로운 시도는 이웃에게 선한 영향과 시너지 효과를 줄 것으로 기대한다"라고 말했다.

