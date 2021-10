한동훈 검사장의 명예를 훼손한 혐의로 기소된 유시민 전 노무현재단 이사장이 21일 서울 마포구 서부지방법원에서 열린 첫 공판에 출석하며 취재진 질문에 답변하고 있다. /문호남 기자 munonam@

