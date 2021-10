5000명 칼바람 불던 '유통 빅4', 위드코로나 2000명+α 뽑는다

롯데·현대·신세계·GS리테일 등 연말 신규채용 대폭 확대

임직원 희망퇴직에 움츠러들었던 조직, 젊은피 수혈로 활력 기대

코로나19 확산 1년 만에 점포철수, 구조조정 여파로 5000여명을 내보내야 했던 유통업계 빅4가 ‘단계적 일상회복(위드 코로나)’ 대비를 위해 2000명 이상의 신규 채용에 나섰다.

유통 Big4 일제히 연말 채용 확대

19일 롯데쇼핑과 신세계, 현대백화점, GS리테일 등 유통업계 빅4가 위드 코로나 전환을 앞두고 하반기 신규 채용 규모를 지난해 대비 대폭 늘릴 계획이다.

롯데백화점은 400명 이상의 대졸 신입사원을 채용할 계획이다. 채용연계형 인턴십으로 선발해 4주간 교육과정을 거친 후 정규직으로 전환한다. 지방권 특별채용은 이번 주부터 면접을 진행한 후 두 자릿수 규모로 다음 달 현장에 배치하고, 서비스 전문인력 또한 이달 중 세 자릿수 규모를 채용해 순차적으로 배치한다.

신세계 그룹도 300여명에 달하는 하반기 신입사원 공개채용에 나선다. 지난해 이마트를 비롯한 일부 계열사는 신입사원 공채를 포기했지만 올해는 분위기가 다르다. 신세계 그룹은 2018년과 2019년 등 코로나19 이전까지 해마다 약 300명을 채용해 올해 채용 규모는 평년 수준으로 회복할 것으로 전망된다. 이마트의 경우 상품기획자(MD)와 해외소싱, 재무, 점포개발 등 7개 직군을 대상으로 신입 채용을 재개하고, 면세점 사업 직격탄을 입은 신세계 디에프 역시 여행 수요 회복에 대비해 일 년 만에 다시 신입 채용에 나섰다.

현대백화점 그룹의 경우 백화점, 면세점, 홈쇼핑, 그린푸드(급식 및 식자재 유통) 등 계열사별로 작년과 비슷한 총 1200여명을 채용할 계획이다. 포스트 코로나 시대를 대비해 글로벌 부문 인력을 뽑고, 백화점은 데이터 분석 관련 경력직도 채용한다. GS리테일도 편의점과 슈퍼, 디지털커머스 부문에서 140명 가량의 신규 채용을 진행중이다.

유통가 고용한파 회복세 완연

유통업계 빅4는 지난해 총 5000여명에 달하는 직원들을 내보냈다. 롯데는 지난해 오프라인 매장의 구조조정과 함께 그룹 차원에서도 임원을 100명 이상 줄이는 인적 쇄신을 단행했다. 롯데마트와 롯데슈퍼, 롯데하 이마트 등 유통 계열사에서만 올 초까지 장기근속자 약 200명이 희망퇴직을 택했고, 이에 따라 지난해 상반기 2만4200명을 웃돌던 롯데쇼핑 전체 임직원 수도 올 상반기엔 2만1700여명으로 축소됐다. 올해도 롯데백화점이 희망퇴직 제도를 통해 500여명을 감원했다.

이마트는 지난해 하반기 창사 후 처음으로 대졸 공채 신입직원을 뽑지 않았다. 신세계 면세점과 이마트 24, 신세계 TV쇼핑 등도 공채를 내지 않았다. 신세계와 이마트의 임직원 수는 일년 사이 650명 이상 줄었다.

GS리테일도 2019년 8849명이었던 직원 수가 지난해엔 6961명으로 21% 감소했다. 슈퍼 점포 20곳의 문을 닫고, H&B스토어 '랄라블라' 16개 점포를 폐점하는 등 구조조정을 벌인 결과다. 현대백화점의 경우 신규 점포 출점 등의 영향으로 구조조정은 하지 않았지만 신규 채용 규모는 줄어 약 88명이 늘어나는 데 그쳤다.

유통업계 관계자는 "코로나19 영향이 계속되고 있지만 유통업계가 신규 채용에 나서면서 위드 코로나에 대한 기대감이 커지고 있다"며 "현 상황대로라면 내년에는 유통업계 고용시장도 완전히 회복될 것으로 전망된다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr