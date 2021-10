송영길, 이재명에 도지사 사퇴 요청 “하루 속히 직 정리해야”

[아시아경제 전진영 기자] 송영길 더불어민주당 대표는 11일 여권 대선후보로 본선에 진출한 이재명 경기도지사를 향해 “하루 속히 경기도지사 직을 정리해야 한다”며 도지사 사퇴를 요청했다.

송 대표는 이날 오후 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이제부터 이 지사는 단순한 경기도지사가 아니라 저희 자랑스러운 대한민국 집권여당의 민주당 후보가 됐다”며 “하루 속히 경기도지사직을 정리하고 빨리 민주당 대통령 후보로 예비후보 등록을 해 본격적으로 대통령 선거 준비를 해야 한다”고 말했다.

그는 “당내 경선이 되다보니 지금까지 대장동 문제에 제대로 대응하기 부족했다”며 “당내에 대장동과 관련한 국민의힘의 토건 비리에 대한 대책 위원회를 구성해 전당적으로 대응해 나가겠다”고 했다.

이어 “이것이 얼마나 국민의힘에 의해 왜곡됐고 언론에서 잘못 이용했는지 하나하나 밝혀내겠다”며 “성남시가 얼마나 일을 잘했는지 오히려 확인하는 계기로 만들겠다”고 강조했다.

선거대책위원회 구성에 대해선 “윤관석 사무총장과 조정식 의원이 함께 실무안을 만들어 이 지사와 당대표에게 보고하고 통합선대위를 구성해 띄우도록 하겠다”고 밝혔다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr