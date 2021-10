홍준표 "나는 가난 속에 살았어도, 이재명처럼 비꼬이지 않았다"

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘 대권주자 홍준표 의원이 경북 지역을 방문해 이재명 경기도지사와의 대립각을 세웠다.

10일 홍 의원은 경산·영천·포항 등을 돌며 경주 당협을 방문한 자리에서 "(나는) 찢어지는 가난 속에서 살았어도 이 지사처럼 비꼬이지 않았다"라고 발언했다. 그는 "이 지사는 부자를 증오한다"라며 "저는 어릴 때부터 그렇게 힘들게 살았어도 부자를 증오해본 일이 없다"라고 말했다.

이어 홍 의원은 "나는 열심히 살아서 부자로 살아야겠다고 생각했다"라며 "부자를 증오하고 남을 증오하는 사람이 대통령이 되면 대한민국이 어떻게 될지 생각만 해도 끔찍하다"라고 강조했다. 또 "이 지사가 파이터지만 붙으면 제가 더 싸움을 잘 한다"라고도 덧붙였다.

반면 홍 의원은 당내 경쟁자인 윤석열 전 검찰총장에 대해서는 "지난 8월 중순까지는 우리 당이 윤 전 총장을 내세워야만 정권을 탈환할 수 있다는 여론이 형성됐다"라고 언급했다. 그러면서도 "지난 추석 전부터 제가 야당 후보 중 1등으로 올라섰다"라며 "마지막 투표에는 내보내서 흠 잡히지 않을 사람을 밀어달라"라고 주장했다.

앞서 홍 의원은 전날 이 지사와 윤 전 총장을 함께 지칭하며 '범죄 공동체'라고 비판한 바 있다. 이에 윤 전 총장 측은 "우리에게는 공동의 목표가 있다"라며 "치열하게 경쟁하되 품격 있게, 동지임을 잊지 말고 과거에서 빠져나와 미래로 향하자고 말씀드리고 싶다"라고 응답했다.

