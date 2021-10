GS25, '싸이월드'와 손잡고 뉴트로 감성 살린 '컬래버' 상품 출시

'싸이월드흑역사팝콘'·'도토리볼젤리' 등으로 추억과 즐거움 선사

[아시아경제 조인경 기자] 편의점 GS25가 싸이월드와 함께 뉴트로 콘셉트의 감성을 살린 'GS25X싸이월드' 컬래버레이션 기획 상품들을 선보인다고 11일 밝혔다.

GS25는 싸이월드를 이용한 사람이라면 누구나 하나쯤은 가지고 있을 법한 '팝콘각'인 과거 '흑역사'를 추억할 때 함께 즐길 수 있도록 '싸이월드흑역사팝콘(1500원)'을 이달 21일 첫 번째 상품으로 선보인다. 흑당 맛 팝콘으로 상품을 개발하고 이름도 재미있게 지었다.

또 연말까지 도토리볼젤리, 미니미핫팩, 미니홈피빼빼로, 도토리, 밤 우유 등 싸이월드와 연관된 10여종의 컬래버레이션 상품들을 순차적으로 선보인다는 계획이다.

GS리테일에서는 싸이월드 개시 후 쇼핑 채널에 GS25, GS더프레시를 이용할 수 있는 퀵커머스 서비스를 단독 오픈할 예정이다. 싸이월드 이용자들은 싸이월드 쇼핑 채널에 접속해 GS리테일의 편의점, 슈퍼마켓의 상품과 서비스를 간편하고 신속하게 이용할 수 있게 된다. 나아가 GS리테일 전용 미니홈피 개설, 방명록 작성 등 싸이월드와 함께 메타버스에서 다양한 서비스도 선보일 방침이다.

GS25 황보민 가공기획팀 MD는 "미니홈피, 도토리 등 온라인으로 즐겼던 추억의 싸이월드를 이제는 가까운 GS25에서 만나볼 수 있도록 컬래버 상품을 준비했다"며 "고객들에게 추억과 즐거움을 전해드릴 수 있도록 감성 충만한 상품들을 선보이겠다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr