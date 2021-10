무효표 논란 일축 송영길 "이낙연 선출할 때 통과된 당헌당규 따라 진행"

[아시아경제 이현주 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 이낙연 전 대표 측이 제기한 무효표 이의제기를 사실상 거부한다는 입장을 11일 밝혔다.

송 대표는 이날 이재명 민주당 대선 후보와 함께 국립대전현충원을 참배한 뒤 기자들과 만나 "당 선거와 관련해서 이재명 후보를 민주당 20대 대통령 후보로 확정했고 제가 추천서를 부여했다"고 말하며 무효표 논란을 일축했다.

그는 "대한민국이 헌법에 따라 운영되는 것처럼 민주당은 당헌 당규에 따라 운영된다"며 "이 당헌 당규는 제가 당 대표 때 만든 것도 아니고 이해찬 전 대표 시절 만들어져서 지난해 8월 이낙연 전 대표를 선출하던 전당대회 때 통과된 특별 당규"라고 설명했다. 이어 "이 전 대표를 선출하면서 같이 전 당원 투표에 의해 통과된 특별 당규에 근거해 대통령 선거가 진행됐다"고 했다.

또 "저희 민주당은 함께하며 이 과정을 겪어왔기 때문에 원 팀이 될 수밖에 없고, 이는 개개인을 넘어 민주당에 주어진 소명"이라며 "대통령도 어제 청와대 박경미 대변인을 통해 경선 과정도 잘 됐다고 분명히 명시해서 축하메시지를 보내줬다"고 강조했다.

송 대표는 다만 '이의제기에 동의하지 않는다고 받아들여도 되느냐'는 질문에는 "그렇게 표현하기보다는, 저희는 어제 이재명 후보를 20대 대통령 후보자로 선포했고, 추천장을 공식적으로 수여했다는 말씀을 드리겠다"고 답했다. 또 "여러 이의제기된 것들은 선관위나 당 기구의 공식 절차를 통해 처리할 것"이라고 덧붙였다.

