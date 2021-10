LG전자, 호주 매체 선정 6년 연속 '최고 TV 브랜드'

소비자 매거진 '초이스' TV 브랜드 평가 전 항목서 1위

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자는 호주의 대표적인 소비자 매거진 '초이스(CHOICE)'가 실시한 TV 브랜드 종합 평가에서 '최고 TV 브랜드'로 선정됐다고 11일 밝혔다. 이 매체가 최고 TV 브랜드를 선정하기 시작한 2016년부터 6년 연속 1위에 올랐다.

초이스는 ▲TV 성능 ▲고객 수천 명을 대상으로 조사한 브랜드 신뢰도 ▲소비자 만족도 ▲추천 제품으로 선정된 비율 등을 종합 평가해 매년 최고 TV 브랜드를 선정한다. 제품 성능뿐 아니라 고객 만족도 등을 모두 반영한다.

LG전자는 전 항목에서 유력 TV 브랜드들을 제치고 1위에 올랐다. 각 평가 항목의 점수를 합산한 종합 평점은 87점. 78점을 기록한 2위 업체에 크게 앞섰다.

LG TV는 전문가들로 구성된 초이스의 평가단이 자체 실시하는 TV 성능 평가에서도 상위권을 휩쓸고 있다. 1위부터 4위까지를 차지한 LG 올레드 TV를 비롯해 상위 8위 제품까지 모두 LG TV가 차지했다.

성능 평가 점수 86점으로 전체 TV 가운데 1위에 오른 LG 올레드 TV는 "단점이 없다(Bad points: Nothing to mention)"는 평가와 함께 화질, 사용자 인터페이스, 스마트 기능 등에서 고루 높은 점수를 받았다.

앞서 LG 올레드 TV는 초이스가 선정한 '스포츠 시청을 위한 최고 TV'와 '영화 시청을 위한 최고 스마트 TV'에서도 각각 최고 제품으로 뽑혔다.

임상무 LG전자 호주법인장은 "앞으로도 올레드 TV를 앞세워 글로벌 브랜드가 치열한 경쟁을 펼치고 있는 호주 프리미엄 TV 시장에서 고객에게 신뢰받는 최고 TV 브랜드로 지속 인정받을 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

