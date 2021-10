카드사, PLCC 464만장 발급…"과열경쟁 우려"

현대카드, 전체 94% 차지

이베이와 제휴한 스마일 신용카드 발급수 1위

[아시아경제 기하영 기자]상업자 표시 신용카드(PLCC) 시장이 최근 2년간 급성장하고 있는 가운데, 과열경쟁에 따른 소비자 피해를 막기 위한 금융당국의 점검이 필요하다는 지적이 나왔다.

9일 국회 정무위원회 소속 유의동 국민의힘 의원이 금융감독원에서 받은 자료에 따르면, 전업카드사가 발행한 PLCC카드는 올해 8월말 기준 75종, 464만1281장에 달하는 것으로 나타났다. PLCC는 특정 제휴사에 해당하는 집중된 혜택과 서비스를 제공하는 상품으로, 1개 카드사와 1개의 제휴사가 단독계약을 맺고 운영하는 방식이다.

카드사별로는 현대카드가 410만장의 PLCC카드를 발급해 전체의 94%를 차지했다. 가장 많이 발급된 PLCC는 현대카드와 이베이가 제휴한 스마일 신용카드로 2018년 출시 이후 83만장 넘게 발급됐다. PLCC 가운데 발급건수가 많은 상위 10개 카드 중 1개를 제외하고 모두 현대카드사에서 출시된 것으로 나타났다.

2015년 현대카드와 이마트간 제휴로 국내에 PLCC가 첫 선을 보인 이후, 현대카드가 주도해온 PLCC 시장에 최근 들어 전업카드사들이 뛰어들어 각축전을 벌이고 있다. 새롭게 선보인 PLCC는 지난해와 올해만 해도 46종(61.3%)에 달한다.

유 의원은 "PLCC 시장 과열로 제휴사에 대한 조사가 소홀해지고, 무분별하게 제휴사가 확장될 경우 그 피해는 고스란히 소비자에게 돌아가게 된다"며 "PLCC에 대해 금융당국이 카드 출시 전 제휴사에 대한 검증이 제대로 이뤄졌는지, 시장이 과열되지는 않는지에 대해 주기적으로 점검할 필요가 있다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr