심석희 "최민정 토나와" "개XX"… 동료 욕설·비하문자 '충격'

C 코치와 나눈 문자 메시지 내용 공개



[아시아경제 나예은 기자] 쇼트트랙 국가대표 심석희(24·서울시청)가 동료 선수인 최민정(23·성남시청), 김아랑(26·고양시청) 등에게 욕설 등을 사용하며 비하한 내용이 담긴 문자 메시지가 공개됐다.

8일 연예매체 디스패치는 지난 2018년 평창 동계올림픽 당시 심석희와 C 코치의 문자 메시지 내용을 공개했다. 보도에 따르면 심석희는 C 코치와 문자 메시지를 주고받으면서 최민정, 김아랑 등 동료 선수들을 향해 "개XX, 인성 나왔다", "토나와", "병X이라" 등의 욕설 섞인 비하 발언을 했다.

앞서 지난 2018년 2월10일 평창 동계올림픽 여자 쇼트트랙 500m 조별예선에서 심석희는 예선 탈락을 했고, 최민정은 올림픽 신기록을 세우며 조 1위로 예선을 통과, 8강에 진출했다.

이를 두고 심석희는 C 코치에게 "오늘 최춘위(최민정과 함께 예선에 참가한 중국 선수) 점심때 봤다. 내가 '최춘위 파이팅!'이라고 크게 소리쳐 줬다"며 "최춘위 좋은데? 잘 나가네. 약 빨았나"고 말했다.

이후 최민정이 결승전에서 다른 선수를 추월하다가 실격 처리됐고, 최민정은 "많은 분이 응원해 주셨는데 보답하지 못해 죄송하다"고 하면서 눈물을 보였다. 이에 심석희는 C 코치와 대화에서 "개XX 인성 나왔다", "인터뷰가 쓰레기였어"라고 비난했다.

그들은 박세우 코치가 최민정을 달래주는 모습을 조롱하기도 했다. C 코치는 "X나 위로 오짐", "위로쟁이"라고 말했고 심석희는 "ㅋㅋㅋㅋ"라고 웃음을 보였다.

심석희 선수의 동료를 향한 조롱은 이뿐만이 아니었다. 지난 2018년 2월20일 여자 쇼트트랙 3000m 계주 결승 당시 심석희, 최민정, 김아랑, 김예진이 초중반까지 3위를 달리며 고전하다 막판 역전승으로 금메달을 획득했다.

이날 밤 C 코치는 심석희에게 "선태(김선태 감독)는 아랑, 민정이랑 사랑을 나누던데. 성추행 아님?, "둘이 껴안고 있음. 두 명 안고 축하해줌. 양쪽에"라고 말했다.

이에 심석희는 "ㅋㅋㅋ 봄. 그 와중에 김아랑, 최민정 연기 쩔더라. 최민정, 김아랑 연기하는 거 토나와. 최민정 미친 줄. 소름 돋았어"라고 답했다.

아울러 심석희와 C 코치는 수시로 "브래드 버리 만들자"라고 말했다. 브래드버리는 호주 출신의 쇼트트랙 선수로 지난 2002년 올림픽에서 안현수, 오노, 리자쥔, 투루콧의 연쇄 충돌 덕에 꼴찌로 달리고 있었음에도 금메달리스트가 된 인물이다.

심석희는 여자 결승에서 치고 나가려는 최민정을 미는 듯한 모습을 보였고, 결국 함께 넘어졌기 때문에 일각에서는 승부조작 의혹도 제기되고 있다.

한편 디스패치는 C 코치와 심석희에 대해 '부적절한 관계'라며 "500m 예선, 1500m 준결승, 3000m 계주 등 주요 경기를 전후해 선수촌 숙소에서 은밀히 만났다"고 주장하고 있다. 현재 심석희와 C 코치는 별다른 입장을 밝히지 않고 있다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr